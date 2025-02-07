https://ria.ru/20250207/deepseek-1997874398.html

DeepSeek предупредила о распространении фейковых аккаунтов

DeepSeek предупредила о распространении фейковых аккаунтов - РИА Новости, 07.02.2025

DeepSeek предупредила о распространении фейковых аккаунтов

Китайская компания DeepSeek предупредила пользователей о распространении фейковых аккаунтов и ложной информации о компании, рекомендовала пользоваться... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T06:42:00+03:00

2025-02-07T06:42:00+03:00

2025-02-07T06:42:00+03:00

в мире

технологии

китай

сша

великобритания

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995868635_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_54d14ec64b30bef6a4aad5be26e0c25a.jpg

ПЕКИН, 7 фев - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek предупредила пользователей о распространении фейковых аккаунтов и ложной информации о компании, рекомендовала пользоваться официальными ресурсами. "В последнее время мы заметили появление поддельных аккаунтов и ложной информации, связанной с DeepSeek, что вводит в заблуждение общественность и вызывает беспокойство", - говорится в сообщении компании в социальной сети WeChat. Кроме того, "чтобы защитить права пользователей и снизить негативное воздействие ложной информации", в сообщении приводится список официальных аккаунтов компании в социальных сетях. Также пользоваться услугами DeepSeek компания рекомендовала с помощью официального сайта и приложений. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

https://ria.ru/20250205/deepseek-1997422084.html

китай

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, китай, сша, великобритания, apple