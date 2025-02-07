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В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления
В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления
Атмосферное давление в пятницу в Москве уже достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления, сообщила главный специалист... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:57:00+03:00
2025-02-07T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в пятницу в Москве уже достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."В 9 утра 7 февраля атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, а это значит, что побит прежний суточный максимум давления, который принадлежал 2012 году и составлял 773,7 миллиметра ртутного столба", - написала синоптик.Она отметила, что в течение дня атмосферное давление продолжит повышаться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве побило рекорд и достигло 774,5 мм ртутного столба