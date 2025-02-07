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В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 07.02.2025
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09:57 07.02.2025 (обновлено: 09:58 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/davlenie-1997890845.html
В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления
В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления
Атмосферное давление в пятницу в Москве уже достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления, сообщила главный специалист... РИА Новости, 07.02.2025
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в пятницу в Москве уже достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."В 9 утра 7 февраля атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, а это значит, что побит прежний суточный максимум давления, который принадлежал 2012 году и составлял 773,7 миллиметра ртутного столба", - написала синоптик.Она отметила, что в течение дня атмосферное давление продолжит повышаться.
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В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве побило рекорд и достигло 774,5 мм ртутного столба

© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в пятницу в Москве уже достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"В 9 утра 7 февраля атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, а это значит, что побит прежний суточный максимум давления, который принадлежал 2012 году и составлял 773,7 миллиметра ртутного столба", - написала синоптик.
Она отметила, что в течение дня атмосферное давление продолжит повышаться.
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