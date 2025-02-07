Рейтинг@Mail.ru
Защита производителя водки "Хортица" заявила, что он не финансирует ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/chernyak-1997863543.html
Защита производителя водки "Хортица" заявила, что он не финансирует ВСУ
Защита производителя водки "Хортица" заявила, что он не финансирует ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
Защита производителя водки "Хортица" заявила, что он не финансирует ВСУ
Защита украинского олигарха, владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в ходе его заочного ареста в России заявила, что он не финансирует... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:29:00+03:00
2025-02-07T03:29:00+03:00
россия
украина
польша
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Защита украинского олигарха, владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в ходе его заочного ареста в России заявила, что он не финансирует ВСУ, а помогает обычным гражданам Украины с бытовыми проблемами, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Личная помощь Черняка выражается в поставках гражданам Украины детского питания, сухих смесей, консервов, лекарств, продуктовых наборов семьям, организация хостелов для пребывания украинских переселенцев в Польше, организация прибытия медиков для помощи переселенцам", - говорится в материалах. Защита подчеркивала, что тезис о приобретении и поставке Черняком товаров, предназначенных для ведения боевых действий военнослужащим Вооруженных сил Украины и иными украинскими воинскими формированиями, не "подтвержден доказательствами". В отношении украинского олигарха Евгения Черняка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. С начала СВО он перечислил на нужды ВСУ более 1 миллиарда рублей. Благодаря такой помощи боевики смогли совершить в 2022 году семь терактов на территории России. Как указывается в иске, Черняку помогает Александр Беспалов, который проходит по тому же уголовному делу и в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, которые размещены в РФ, а средства перечислял на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ. А Андрей Лазутин и Иван Курбаков выступают держателями активов Черняка в РФ. При этом часть источников доходов этой группы размещена в России. В частности, они размещены в Крыму, Вологодской, Московской и Омской областях, а также в Москве. Это компании "Феодосийский завод коньяков и вин", "Крымский винный дом", "Русский север", "Родник и К", "Новый уровень", "Стандарт качества", "Традиции успеха". В частности, мажоритарный пакет акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" - а именно 84,59% - зарегистрирован на иностранную компанию Brand Group Corporation Limited. Данные общества специализируются на производстве, реализации винно-водочной продукции и входят в структуру международного алкогольного холдинга "Глобал Спиритс" (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов" и "Микадо"), конечным бенефициаром которого является Черняк. В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с украинским олигархом Евгением Черняком, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин", сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. Кроме того, суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности объединение, включающее Черняка и аффилированных с ним лиц, их также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В доход государства обращены 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и Акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед". Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, спонсирующего ВСУ на вырученные в РФ доходы, этим компаниям принадлежит, в частности, бренд "Хортица".
https://ria.ru/20241003/arest-1976071351.html
https://ria.ru/20241202/oligarkh-1986907880.html
https://ria.ru/20240827/istochnik-1968686519.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, польша, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Защита производителя водки "Хортица" заявила, что он не финансирует ВСУ

Защита олигарха Черняка назвала его финансирование ВСУ гуманитарной помощью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Защита украинского олигарха, владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в ходе его заочного ареста в России заявила, что он не финансирует ВСУ, а помогает обычным гражданам Украины с бытовыми проблемами, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Личная помощь Черняка выражается в поставках гражданам Украины детского питания, сухих смесей, консервов, лекарств, продуктовых наборов семьям, организация хостелов для пребывания украинских переселенцев в Польше, организация прибытия медиков для помощи переселенцам", - говорится в материалах.
Александр Герега - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
3 октября 2024, 05:20
Защита подчеркивала, что тезис о приобретении и поставке Черняком товаров, предназначенных для ведения боевых действий военнослужащим Вооруженных сил Украины и иными украинскими воинскими формированиями, не "подтвержден доказательствами".
В отношении украинского олигарха Евгения Черняка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. С начала СВО он перечислил на нужды ВСУ более 1 миллиарда рублей. Благодаря такой помощи боевики смогли совершить в 2022 году семь терактов на территории России. Как указывается в иске, Черняку помогает Александр Беспалов, который проходит по тому же уголовному делу и в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, которые размещены в РФ, а средства перечислял на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ. А Андрей Лазутин и Иван Курбаков выступают держателями активов Черняка в РФ.
При этом часть источников доходов этой группы размещена в России. В частности, они размещены в Крыму, Вологодской, Московской и Омской областях, а также в Москве. Это компании "Феодосийский завод коньяков и вин", "Крымский винный дом", "Русский север", "Родник и К", "Новый уровень", "Стандарт качества", "Традиции успеха". В частности, мажоритарный пакет акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" - а именно 84,59% - зарегистрирован на иностранную компанию Brand Group Corporation Limited.
Евгений Черняк - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов
2 декабря 2024, 16:36
Данные общества специализируются на производстве, реализации винно-водочной продукции и входят в структуру международного алкогольного холдинга "Глобал Спиритс" (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов" и "Микадо"), конечным бенефициаром которого является Черняк.
В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с украинским олигархом Евгением Черняком, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин", сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Кроме того, суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности объединение, включающее Черняка и аффилированных с ним лиц, их также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В доход государства обращены 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и Акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".
Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, спонсирующего ВСУ на вырученные в РФ доходы, этим компаниям принадлежит, в частности, бренд "Хортица".
Юрий Шефлер - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
27 августа 2024, 10:59
 
РоссияУкраинаПольшаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала