Защита производителя водки "Хортица" заявила, что он не финансирует ВСУ
Защита олигарха Черняка назвала его финансирование ВСУ гуманитарной помощью
Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Защита украинского олигарха, владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в ходе его заочного ареста в России заявила, что он не финансирует ВСУ, а помогает обычным гражданам Украины с бытовыми проблемами, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Защита подчеркивала, что тезис о приобретении и поставке Черняком товаров, предназначенных для ведения боевых действий военнослужащим Вооруженных сил Украины и иными украинскими воинскими формированиями, не "подтвержден доказательствами".
В отношении украинского олигарха Евгения Черняка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. С начала СВО он перечислил на нужды ВСУ более 1 миллиарда рублей. Благодаря такой помощи боевики смогли совершить в 2022 году семь терактов на территории России. Как указывается в иске, Черняку помогает Александр Беспалов, который проходит по тому же уголовному делу и в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, которые размещены в РФ, а средства перечислял на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ. А Андрей Лазутин и Иван Курбаков выступают держателями активов Черняка в РФ.
При этом часть источников доходов этой группы размещена в России. В частности, они размещены в Крыму, Вологодской, Московской и Омской областях, а также в Москве. Это компании "Феодосийский завод коньяков и вин", "Крымский винный дом", "Русский север", "Родник и К", "Новый уровень", "Стандарт качества", "Традиции успеха". В частности, мажоритарный пакет акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" - а именно 84,59% - зарегистрирован на иностранную компанию Brand Group Corporation Limited.
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Данные общества специализируются на производстве, реализации винно-водочной продукции и входят в структуру международного алкогольного холдинга "Глобал Спиритс" (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов" и "Микадо"), конечным бенефициаром которого является Черняк.
В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с украинским олигархом Евгением Черняком, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин", сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Кроме того, суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности объединение, включающее Черняка и аффилированных с ним лиц, их также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В доход государства обращены 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и Акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".
Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, спонсирующего ВСУ на вырученные в РФ доходы, этим компаниям принадлежит, в частности, бренд "Хортица".
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