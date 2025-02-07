https://ria.ru/20250207/burjatija-1997992823.html

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ - РИА Новости, 07.02.2025

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ

Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва - Улан-Удэ за дебош на борту самолета, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:33:00+03:00

2025-02-07T15:33:00+03:00

2025-02-07T15:33:00+03:00

происшествия

москва

улан-удэ

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва - Улан-Удэ за дебош на борту самолета, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. По информации ведомства, в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывшего из Москвы в Улан-Удэ, находится пьяный дебошир. Прибывшие сотрудники транспортной полиции встретили мужчину и доставили его в дежурную часть. "Установлено, что 37-летний житель республики Бурятия, находясь на борту воздушного судна, выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров, в период снижения самолета пытался покинуть свое место, мешал рядом сидящим гражданам и создавал угрозу безопасного полета. На замечания бортпроводников прекратить противоправные действия не реагировал", - говорится в сообщении. Отмечается, что на пассажира составили протокол за мелкое хулиганство.

https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html

москва

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, улан-удэ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)