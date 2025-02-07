Рейтинг@Mail.ru
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/burjatija-1997992823.html
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ - РИА Новости, 07.02.2025
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ
Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва - Улан-Удэ за дебош на борту самолета, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:33:00+03:00
2025-02-07T15:33:00+03:00
происшествия
москва
улан-удэ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1920x0_80_0_0_deadcec610bf53cea4fba653ca697250.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва - Улан-Удэ за дебош на борту самолета, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. По информации ведомства, в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывшего из Москвы в Улан-Удэ, находится пьяный дебошир. Прибывшие сотрудники транспортной полиции встретили мужчину и доставили его в дежурную часть. "Установлено, что 37-летний житель республики Бурятия, находясь на борту воздушного судна, выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров, в период снижения самолета пытался покинуть свое место, мешал рядом сидящим гражданам и создавал угрозу безопасного полета. На замечания бортпроводников прекратить противоправные действия не реагировал", - говорится в сообщении. Отмечается, что на пассажира составили протокол за мелкое хулиганство.
https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html
москва
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_85:0:1436:1013_1920x0_80_0_0_298f7fcd3cb9d3411d129dc977c90277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, улан-удэ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Улан-Удэ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ

Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва — Улан-Удэ за дебош

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва - Улан-Удэ за дебош на борту самолета, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По информации ведомства, в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывшего из Москвы в Улан-Удэ, находится пьяный дебошир. Прибывшие сотрудники транспортной полиции встретили мужчину и доставили его в дежурную часть.
"Установлено, что 37-летний житель республики Бурятия, находясь на борту воздушного судна, выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров, в период снижения самолета пытался покинуть свое место, мешал рядом сидящим гражданам и создавал угрозу безопасного полета. На замечания бортпроводников прекратить противоправные действия не реагировал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на пассажира составили протокол за мелкое хулиганство.
Самолет Ural Airlines - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира
20 ноября 2024, 17:46
 
ПроисшествияМоскваУлан-УдэМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала