https://ria.ru/20250207/burjatija-1997992823.html
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ - РИА Новости, 07.02.2025
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ
Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва - Улан-Удэ за дебош на борту самолета, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:33:00+03:00
2025-02-07T15:33:00+03:00
2025-02-07T15:33:00+03:00
происшествия
москва
улан-удэ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1920x0_80_0_0_deadcec610bf53cea4fba653ca697250.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва - Улан-Удэ за дебош на борту самолета, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. По информации ведомства, в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывшего из Москвы в Улан-Удэ, находится пьяный дебошир. Прибывшие сотрудники транспортной полиции встретили мужчину и доставили его в дежурную часть. "Установлено, что 37-летний житель республики Бурятия, находясь на борту воздушного судна, выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров, в период снижения самолета пытался покинуть свое место, мешал рядом сидящим гражданам и создавал угрозу безопасного полета. На замечания бортпроводников прекратить противоправные действия не реагировал", - говорится в сообщении. Отмечается, что на пассажира составили протокол за мелкое хулиганство.
https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html
москва
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_85:0:1436:1013_1920x0_80_0_0_298f7fcd3cb9d3411d129dc977c90277.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, улан-удэ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Улан-Удэ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Улан-Удэ
Пьяного жителя Бурятии сняли с рейса Москва — Улан-Удэ за дебош