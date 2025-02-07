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Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 07.02.2025 (обновлено: 23:24 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/britaniya-1998089015.html
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине
Пентагон в четверг подтвердил, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:23:00+03:00
2025-02-07T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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брюссель
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Пентагон в четверг подтвердил, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе. "На контактной группе по обороне Украины, первом совещании под председательством Соединенного Королевства, (министр обороны США Пит Хегсет - ред.) подтвердит приверженность президента (США Дональда - ред.) Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины", - говорится в заявлении Пентагона. О том, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе, ранее писала газета Times.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998077056.html
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в мире, украина, великобритания, брюссель, пит хегсет, министерство обороны сша, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Брюссель, Пит Хегсет, Министерство обороны США, США, Пентагон
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине

Пентагон: Британия впервые возглавит заседание по Украине 12 февраля в Брюсселе

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Пентагон в четверг подтвердил, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе.
"На контактной группе по обороне Украины, первом совещании под председательством Соединенного Королевства, (министр обороны США Пит Хегсет - ред.) подтвердит приверженность президента (США Дональда - ред.) Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины", - говорится в заявлении Пентагона.
О том, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе, ранее писала газета Times.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБрюссельПит ХегсетМинистерство обороны СШАСШАПентагон
 
 
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