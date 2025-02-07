https://ria.ru/20250207/britaniya-1998089015.html
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине
Пентагон в четверг подтвердил, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:23:00+03:00
2025-02-07T23:23:00+03:00
2025-02-07T23:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Пентагон в четверг подтвердил, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе. "На контактной группе по обороне Украины, первом совещании под председательством Соединенного Королевства, (министр обороны США Пит Хегсет - ред.) подтвердит приверженность президента (США Дональда - ред.) Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины", - говорится в заявлении Пентагона. О том, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе, ранее писала газета Times.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998077056.html
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Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине
Пентагон: Британия впервые возглавит заседание по Украине 12 февраля в Брюсселе