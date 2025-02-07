https://ria.ru/20250207/bpla-1998085544.html

Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 07.02.2025

Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:37:00+03:00

2025-02-07T22:37:00+03:00

2025-02-07T22:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "С 20.30 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина