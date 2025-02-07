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Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 07.02.2025
Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:37:00+03:00
2025-02-07T22:37:00+03:00
2025-02-07T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "С 20.30 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
Российская ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской областью