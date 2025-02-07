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Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/bpla-1998005959.html
Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов
Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов - РИА Новости, 07.02.2025
Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов
Россия в сфере использования FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам доминирует над Украиной, заявил наемник по имени Джордж из так называемого... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:12:00+03:00
2025-02-07T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в сфере использования FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам доминирует над Украиной, заявил наемник по имени Джордж из так называемого интернационального легиона, воюющего на стороне ВСУ. Как пишет издание Business Insider, Россия перегнала Украину в производстве таких дронов. "Та сторона, которая быстрее адаптируется и учится трансформировать свой потенциал, та сторона становится доминирующей. Россияне доминируют (в сфере применения оптоволоконных FPV-дронов - ред.)... Никто не может сказать иначе", - подчеркнул в интервью изданию Джордж. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны на вооружении армии РФ становятся "огромной проблемой" для ВСУ.
https://ria.ru/20250207/ekipazh-1997869298.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов

Business Insider: Россия в сфере применения FPV-дронов доминирует над Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в сфере использования FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам доминирует над Украиной, заявил наемник по имени Джордж из так называемого интернационального легиона, воюющего на стороне ВСУ.
Как пишет издание Business Insider, Россия перегнала Украину в производстве таких дронов.
"Та сторона, которая быстрее адаптируется и учится трансформировать свой потенциал, та сторона становится доминирующей. Россияне доминируют (в сфере применения оптоволоконных FPV-дронов - ред.)... Никто не может сказать иначе", - подчеркнул в интервью изданию Джордж.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны на вооружении армии РФ становятся "огромной проблемой" для ВСУ.
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