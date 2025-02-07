https://ria.ru/20250207/bpla-1998005959.html

Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов

Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов - РИА Новости, 07.02.2025

Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов

Россия в сфере использования FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам доминирует над Украиной, заявил наемник по имени Джордж из так называемого... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:12:00+03:00

2025-02-07T16:12:00+03:00

2025-02-07T16:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в сфере использования FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам доминирует над Украиной, заявил наемник по имени Джордж из так называемого интернационального легиона, воюющего на стороне ВСУ. Как пишет издание Business Insider, Россия перегнала Украину в производстве таких дронов. "Та сторона, которая быстрее адаптируется и учится трансформировать свой потенциал, та сторона становится доминирующей. Россияне доминируют (в сфере применения оптоволоконных FPV-дронов - ред.)... Никто не может сказать иначе", - подчеркнул в интервью изданию Джордж. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны на вооружении армии РФ становятся "огромной проблемой" для ВСУ.

https://ria.ru/20250207/ekipazh-1997869298.html

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россия, украина, вооруженные силы украины