https://ria.ru/20250207/biznes-1997866359.html

Салоны красоты в России стали чаще закрываться, показало исследование

Салоны красоты в России стали чаще закрываться, показало исследование - РИА Новости, 07.02.2025

Салоны красоты в России стали чаще закрываться, показало исследование

Салоны красоты в России на протяжении всего 2024 года чаще открывались, чем закрывались, а в январе текущего года число их ликвидаций обогнало количество... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:11:00+03:00

2025-02-07T04:11:00+03:00

2025-02-07T04:11:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Салоны красоты в России на протяжении всего 2024 года чаще открывались, чем закрывались, а в январе текущего года число их ликвидаций обогнало количество регистраций, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Как показало исследование, за 13 месяцев (2024 год и январь 2025 года) количество компаний в этой отрасли выросло с 108 811 до 117 843: прибавилось 9 032 новых участника. В январе 2025 года, впервые за весь рассматриваемый период, ликвидации обогнали регистрации: 1 603 против 1 501", - приводят данные аналитики. Количество регистраций на протяжении всего 2024 года превышало число ликвидаций, но сама динамика регистраций была неравномерной: с января по сентябрь количество открытий колебалось от 1 775 до 2 484, а в декабре резко возросло - до 3 361. На декабрь 2024 года пришлось и наибольшее количество ликвидаций - 2 469, в то время, как в остальные месяцы оно не выходило за пределы 1 704. Суммарно за весь период - с января 2024 года до начала февраля 2025 года - количество регистраций значительно превысило число ликвидаций: 28 068 против 19 036. Бьюти-сфера продолжает развиваться и прирастать новыми предпринимателями, обращает внимание эксперт проекта "Контур.Фокус" по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев. Ключевой особенностью этой отрасли является то, что более 90% занятых в этой сфере работают как индивидуальные предприниматели (ИП), не создавая юрлица. Кроме того, довольно большая часть в бьюти-сфере работает как самозанятые, добавляет он.

https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989261435.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия