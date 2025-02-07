Безработица в России осталась на историческом минимуме
Росстат: безработица в РФ в декабре сохранилась на историческом минимуме в 2,3%
На Большой Дорогомиловской улице в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Безработица в России в декабре осталась на историческом минимуме в 2,3%, свидетельствуют данные Росстата.
"В декабре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в декабре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
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Исторический минимум в 2,3% был зафиксирован в октябре прошлого года.
При этом, если в ноябре общая численность безработных в стране составляла 1,797 миллиона человек, то в декабре она снизилась до 1,788 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу декабря в органах службы занятости населения состояли на учете 0,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в ноябре 2024 года составила 76,4 миллиона человек.