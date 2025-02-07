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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/belousov-1998068881.html
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений с освобождением Дзержинска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:56:00+03:00
2025-02-07T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений с освобождением Дзержинска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Украина, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Дзержинска в ДНР

© Getty Images / LibkosДзержинск
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / Libkos
Дзержинск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений с освобождением Дзержинска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска.
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Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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