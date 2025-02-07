https://ria.ru/20250207/belousov-1998068881.html

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений с освобождением Дзержинска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:56:00+03:00

2025-02-07T19:56:00+03:00

2025-02-07T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений с освобождением Дзержинска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, украина, вооруженные силы рф