https://ria.ru/20250207/belousov-1998068881.html
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений с освобождением Дзержинска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:56:00+03:00
2025-02-07T19:56:00+03:00
2025-02-07T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998057684_0:25:2730:1561_1920x0_80_0_0_932965a3aeb861531f7794a20896fa89.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений с освобождением Дзержинска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998057684_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e57963b5940e08b485aaaa366ae24c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Украина, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Дзержинска
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Дзержинска в ДНР