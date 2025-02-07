Белоусов поблагодарил военнослужащих, освободивших населенный пункт Дружба
Белоусов поблагодарил 109-й стрелковый полк за освобождение Дружбы в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го стрелкового полка за успешное освобождение населенного пункта Дружба в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ 7 февраля сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Дружба в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Дружба в ДНР
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"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Путин также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18