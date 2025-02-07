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Белгородцы несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 07.02.2025
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16:53 07.02.2025 (обновлено: 16:54 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/belgorod-1998018785.html
Белгородцы несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи
Белгородцы несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 07.02.2025
Белгородцы несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи
Жители Белгорода несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи, ставших жертвами ДТП в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:53:00+03:00
2025-02-07T16:54:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Жители Белгорода несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи, ставших жертвами ДТП в центре города, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Место аварии, перекресток проспекта Славы и улицы Попова, превратилось в импровизированный мемориал. Белгородцы приносят цветы и свечи, выражая скорбь и почтение к погибшим медикам. Рядом с фотографиями погибших стоит игрушечная машинка скорой помощи. На месте происшествия до сих пор видны следы столкновения. На бетонной опоре линии электропередачи заметны значительные повреждения – сбиты большие фрагменты, свидетельствующие о силе удара. Фасад и кирпичная кладка многоквартирного дома повреждены на углу. Коммунальные службы приводят улицу в порядок и восстанавливают нарушенное электроснабжение.
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происшествия, белгород, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Белгород, BMW AG, BMW 1
Белгородцы несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи

Жители Белгорода несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи в ДТП

© РИА НовостиЦветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи
Цветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости
Цветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Жители Белгорода несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи, ставших жертвами ДТП в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Место аварии, перекресток проспекта Славы и улицы Попова, превратилось в импровизированный мемориал. Белгородцы приносят цветы и свечи, выражая скорбь и почтение к погибшим медикам. Рядом с фотографиями погибших стоит игрушечная машинка скорой помощи.
На месте происшествия до сих пор видны следы столкновения. На бетонной опоре линии электропередачи заметны значительные повреждения – сбиты большие фрагменты, свидетельствующие о силе удара. Фасад и кирпичная кладка многоквартирного дома повреждены на углу. Коммунальные службы приводят улицу в порядок и восстанавливают нарушенное электроснабжение.
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