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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
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20:38 07.02.2025 (обновлено: 00:18 08.02.2025)
https://ria.ru/20250207/bastrykin-1998073290.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с сообщениями об угрозах, поступающих главному редактору одного из СМИ, сообщили РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-07T20:38:00+03:00
2025-02-08T00:18:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с сообщениями об угрозах, поступающих главному редактору одного из СМИ, сообщили в пятницу в СК РФ.В ведомстве отметили, что главред одного из СМИ получает угрозы физической расправы, от него требуют отказаться от публикаций с упоминанием одной из национальностей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, добавили в Следственном комитете.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Название СМИ в релизе не приводится.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с сообщениями об угрозах, поступающих главному редактору одного из СМИ, сообщили в пятницу в СК РФ.
В ведомстве отметили, что главред одного из СМИ получает угрозы физической расправы, от него требуют отказаться от публикаций с упоминанием одной из национальностей.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, добавили в Следственном комитете.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Название СМИ в релизе не приводится.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов
5 февраля, 14:36
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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