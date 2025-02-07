https://ria.ru/20250207/bastrykin-1998073290.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с сообщениями об угрозах, поступающих главному редактору одного из СМИ, сообщили РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-07T20:38:00+03:00
2025-02-07T20:38:00+03:00
2025-02-08T00:18:00+03:00
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россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с сообщениями об угрозах, поступающих главному редактору одного из СМИ, сообщили в пятницу в СК РФ.В ведомстве отметили, что главред одного из СМИ получает угрозы физической расправы, от него требуют отказаться от публикаций с упоминанием одной из национальностей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, добавили в Следственном комитете.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Название СМИ в релизе не приводится.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду одного из СМИ