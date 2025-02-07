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СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян - РИА Новости, 07.02.2025
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09:52 07.02.2025 (обновлено: 10:32 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/banki-1997890332.html
СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян
СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян - РИА Новости, 07.02.2025
СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян
Европейские банки подняли минимальный порог для счетов граждан России, сообщает РКБ со ссылкой на юристов. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:52:00+03:00
2025-02-07T10:32:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европейские банки подняли минимальный порог для счетов граждан России, сообщает РКБ со ссылкой на юристов."Изначально банки подняли этот лимит в 2022 году, но если раньше минимальный размер остатков составлял два миллиона долларов, то теперь он доходит до пяти миллионов, десяти и даже 15 миллионов. Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и так далее", — рассказал изданию сооснователь и управляющий партнер Smartgen Multi-Family Office Марк Ойгман.Портал отмечает, что новые требования распространятся и на россиян со вторым гражданством или европейским видом на жительство.Кроме того, по словам партнера IPN Partners Инны Перелеховой, рост лимитов в европейских банках наблюдается с конца 2023 года, а в декабре 2024-го швейцарские банки UBS и LGT направили клиентам письма о закрытии счетов с остатками более 20 миллионов долларов. Дополнительным фактором стало то, что эти клиенты получали доходы из России, подчеркнула она.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html
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экономика, россия, израиль, сша, владимир путин, ubs
Экономика, Россия, Израиль, США, Владимир Путин, UBS
СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян

РБК: европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европейские банки подняли минимальный порог для счетов граждан России, сообщает РКБ со ссылкой на юристов.
«
"Изначально банки подняли этот лимит в 2022 году, но если раньше минимальный размер остатков составлял два миллиона долларов, то теперь он доходит до пяти миллионов, десяти и даже 15 миллионов. Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и так далее", — рассказал изданию сооснователь и управляющий партнер Smartgen Multi-Family Office Марк Ойгман.
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Портал отмечает, что новые требования распространятся и на россиян со вторым гражданством или европейским видом на жительство.
Кроме того, по словам партнера IPN Partners Инны Перелеховой, рост лимитов в европейских банках наблюдается с конца 2023 года, а в декабре 2024-го швейцарские банки UBS и LGT направили клиентам письма о закрытии счетов с остатками более 20 миллионов долларов. Дополнительным фактором стало то, что эти клиенты получали доходы из России, подчеркнула она.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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