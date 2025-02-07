https://ria.ru/20250207/banki-1997890332.html

СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян

СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян - РИА Новости, 07.02.2025

СМИ рассказали о новом решении Европы против россиян

Европейские банки подняли минимальный порог для счетов граждан России, сообщает РКБ со ссылкой на юристов. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:52:00+03:00

2025-02-07T09:52:00+03:00

2025-02-07T10:32:00+03:00

экономика

россия

израиль

сша

владимир путин

ubs

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европейские банки подняли минимальный порог для счетов граждан России, сообщает РКБ со ссылкой на юристов."Изначально банки подняли этот лимит в 2022 году, но если раньше минимальный размер остатков составлял два миллиона долларов, то теперь он доходит до пяти миллионов, десяти и даже 15 миллионов. Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и так далее", — рассказал изданию сооснователь и управляющий партнер Smartgen Multi-Family Office Марк Ойгман.Портал отмечает, что новые требования распространятся и на россиян со вторым гражданством или европейским видом на жительство.Кроме того, по словам партнера IPN Partners Инны Перелеховой, рост лимитов в европейских банках наблюдается с конца 2023 года, а в декабре 2024-го швейцарские банки UBS и LGT направили клиентам письма о закрытии счетов с остатками более 20 миллионов долларов. Дополнительным фактором стало то, что эти клиенты получали доходы из России, подчеркнула она.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html

https://ria.ru/20250203/jpmorgan-1996947956.html

россия

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, израиль, сша, владимир путин, ubs