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МИД Индии прокомментировал разрушение резиденции основателя Бангладеш - РИА Новости, 07.02.2025
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07:19 07.02.2025 (обновлено: 07:20 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/bangladesh-1997876139.html
МИД Индии прокомментировал разрушение резиденции основателя Бангладеш
МИД Индии прокомментировал разрушение резиденции основателя Бангладеш - РИА Новости, 07.02.2025
МИД Индии прокомментировал разрушение резиденции основателя Бангладеш
Разрушение резиденция основателя Бангладеш шейха Муджибура Рехмана является вандализмом, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:19:00+03:00
2025-02-07T07:20:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Разрушение резиденция основателя Бангладеш шейха Муджибура Рехмана является вандализмом, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Вызывает сожаление тот факт, что историческая резиденция шейха Муджибура Рехмана, символ героического сопротивления народа Бангладеш силам оккупации и угнетения, была разрушена 5 февраля 2025 года. Все, кто ценит борьбу за свободу, которая способствовала развитию самобытности и гордости Бангладеш, осознают важность этой резиденции для национального самосознания Бангладеш. Этот акт вандализма следует решительно осудить", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии. В последние дни в столице Бангладеш Дакке прошли ряд акции протеста, в частности протестующие, которые являются сторонниками ныне правящих властей страны, в ночь на четверг разрушили и подожгли резиденцию шейха Муджибура Рахмана, основателя Бангладеш, позже она была снесена тракторами. Также были совершены нападения на резиденции бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и дома министров её правительства. Нападения совпали с сериями политических программ, которые объявила партия экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины "Авами Лиг" в знак протеста против того, что называет "ложными делами" против экс-премьера и продолжающегося преследования религиозных меньшинств в стране. Семидесятисемилетняя Хасина находится в Индии с 5 августа прошлого года, после того как она бежала из Бангладеш на фоне студенческих протестов, которые свергли ее 16-летний режим. Временное правительство Бангладеш было приведено к присяге 8 августа, его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Представители правительства заявляют, что во время протестов, которыми сопровождалось свержение режима Хасины, по меньшей мере 753 человека были убиты и тысячи получили ранения. Нынешние власти страны заявили, что против Хасины и лидеров партии "Авами Лиг" в Международный уголовный трибунал были поданы более 60 жалоб на преступления против человечности и геноцид. В настоящее время новые власти Бангладеш продолжают собирать доказательства преступлений против человечности, совершенных с 2009 года, за время управления страной Шейх Хасиной.
https://ria.ru/20240904/bangladesh-1970618752.html
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в мире, бангладеш, индия, дакка (город), шейх хасина
В мире, Бангладеш, Индия, Дакка (город), Шейх Хасина
МИД Индии прокомментировал разрушение резиденции основателя Бангладеш

МИД Индии назвал разрушение резиденции основателя Бангладеш вандализмом

© AP Photo / Rajib DharСотрудники полиции во время беспорядков в Дакке, Бангладеш
Сотрудники полиции во время беспорядков в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Rajib Dhar
Сотрудники полиции во время беспорядков в Дакке, Бангладеш. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Разрушение резиденция основателя Бангладеш шейха Муджибура Рехмана является вандализмом, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Вызывает сожаление тот факт, что историческая резиденция шейха Муджибура Рехмана, символ героического сопротивления народа Бангладеш силам оккупации и угнетения, была разрушена 5 февраля 2025 года. Все, кто ценит борьбу за свободу, которая способствовала развитию самобытности и гордости Бангладеш, осознают важность этой резиденции для национального самосознания Бангладеш. Этот акт вандализма следует решительно осудить", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.
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В последние дни в столице Бангладеш Дакке прошли ряд акции протеста, в частности протестующие, которые являются сторонниками ныне правящих властей страны, в ночь на четверг разрушили и подожгли резиденцию шейха Муджибура Рахмана, основателя Бангладеш, позже она была снесена тракторами. Также были совершены нападения на резиденции бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и дома министров её правительства.
Нападения совпали с сериями политических программ, которые объявила партия экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины "Авами Лиг" в знак протеста против того, что называет "ложными делами" против экс-премьера и продолжающегося преследования религиозных меньшинств в стране.
Семидесятисемилетняя Хасина находится в Индии с 5 августа прошлого года, после того как она бежала из Бангладеш на фоне студенческих протестов, которые свергли ее 16-летний режим.
Временное правительство Бангладеш было приведено к присяге 8 августа, его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Представители правительства заявляют, что во время протестов, которыми сопровождалось свержение режима Хасины, по меньшей мере 753 человека были убиты и тысячи получили ранения. Нынешние власти страны заявили, что против Хасины и лидеров партии "Авами Лиг" в Международный уголовный трибунал были поданы более 60 жалоб на преступления против человечности и геноцид. В настоящее время новые власти Бангладеш продолжают собирать доказательства преступлений против человечности, совершенных с 2009 года, за время управления страной Шейх Хасиной.
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