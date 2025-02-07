https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html

Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол

Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025

Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол

У России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:53:00+03:00

2025-02-07T05:53:00+03:00

2025-02-07T05:54:00+03:00

россия

балтийское море

финляндия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. У России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов."Остается надеяться, что наши партнеры по региону осознают, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" НАТО несбыточными, а попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями", - сказал посол, комментируя недавно начатую миссию НАТО по патрулированию Балтийского моря.Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.

https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html

https://ria.ru/20250206/nato-1997673593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, балтийское море, финляндия, мария захарова, николай патрушев, павел кузнецов, нато, безопасность