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Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025
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05:53 07.02.2025 (обновлено: 05:54 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html
Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол
Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025
Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол
У России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:53:00+03:00
2025-02-07T05:54:00+03:00
россия
балтийское море
финляндия
мария захарова
николай патрушев
павел кузнецов
нато
безопасность
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. У России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов."Остается надеяться, что наши партнеры по региону осознают, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" НАТО несбыточными, а попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями", - сказал посол, комментируя недавно начатую миссию НАТО по патрулированию Балтийского моря.Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html
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балтийское море
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россия, балтийское море, финляндия, мария захарова, николай патрушев, павел кузнецов, нато, безопасность
Россия, Балтийское море, Финляндия, Мария Захарова, Николай Патрушев, Павел Кузнецов, НАТО, Безопасность
Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол

Кузнецов: России хватит воли не позволить сделать Балтику внутренним озером НАТО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ РФ
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. У России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Остается надеяться, что наши партнеры по региону осознают, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" НАТО несбыточными, а попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями", - сказал посол, комментируя недавно начатую миссию НАТО по патрулированию Балтийского моря.
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НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев
Вчера, 17:20
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Корвет Сообразительный Балтийского флота во время прибытия в порт Балтийска - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море
Вчера, 10:53
 
РоссияБалтийское мореФинляндияМария ЗахароваНиколай ПатрушевПавел КузнецовНАТОБезопасность
 
 
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