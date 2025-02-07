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Мантуров назвал задачу главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025
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17:32 07.02.2025 (обновлено: 17:57 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/bakanov-1998032058.html
Мантуров назвал задачу главы "Роскосмоса"
Мантуров назвал задачу главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025
Мантуров назвал задачу главы "Роскосмоса"
Первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета "Роскосмоса" Денис Мантуров представил коллективу госкорпорации её нового гендиректора Дмитрия... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:32:00+03:00
2025-02-07T17:57:00+03:00
космос - риа наука
роскосмос
россия
денис мантуров
спутниковая система "гонец"
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета "Роскосмоса" Денис Мантуров представил коллективу госкорпорации её нового гендиректора Дмитрия Баканова и обозначил основные задачи, стоящие перед ним."Хотел бы официально представить вам нового руководителя и сразу прошу оказать всецелое содействие по быстрому погружению в широкий спектр задач госкорпорации", - сказал Мантуров в видео, предоставленном его секретариатом.Первый вице-премьер отметил, что Баканов знаком со многими топ-менеджерами "Роскосмоса", так как ранее был гендиректором компании "Спутниковая система "Гонец", а также в Минпромторге занимался вопросами спутниковой системы "ГЛОНАСС" и цифровизацией. В связи с этим, по словам Мантурова, новый гендиректор "Роскосмоса" понимает регуляторные и другие нюансы развертывания и эксплуатации спутниковых группировок.Мантуров заявил, что опыт и знания Баканова будут способствовать реализации задач, которые перед госкорпорацией поставили президент РФ Владимир Путин и правительство РФ."Это и обеспечение бесшовной связи между фундаментальной наукой и прикладной, взаимодействие с государством, с бизнесом. Я уверен, что вам это удастся реализовать для выполнения тех задач, которые стоят в нацпроекте и в госпрограммах, имею в виду, пилотируемая космонавтика, ядерная энергетика, создание многоразовых ракет-носителей… ну и расширение фундаментальных космических исследований совместно с академией наук", - сказал первый вице-премьер.Кроме того, под руководством Баканова продолжит своё развитие инфраструктура космодромов, в частности, нового Восточного. Также внимание должно быть уделено развитию международного сотрудничества и укреплению кадрового потенциала отрасли, добавил Мантуров.
https://ria.ru/20250206/nasa-1997852481.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия, денис мантуров, спутниковая система "гонец", владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Денис Мантуров, Спутниковая система "Гонец", Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров назвал задачу главы "Роскосмоса"

Мантуров: Баканов должен обеспечить связь фундаментальной и прикладной науки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета "Роскосмоса" Денис Мантуров представил коллективу госкорпорации её нового гендиректора Дмитрия Баканова и обозначил основные задачи, стоящие перед ним.
"Хотел бы официально представить вам нового руководителя и сразу прошу оказать всецелое содействие по быстрому погружению в широкий спектр задач госкорпорации", - сказал Мантуров в видео, предоставленном его секретариатом.
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Первый вице-премьер отметил, что Баканов знаком со многими топ-менеджерами "Роскосмоса", так как ранее был гендиректором компании "Спутниковая система "Гонец", а также в Минпромторге занимался вопросами спутниковой системы "ГЛОНАСС" и цифровизацией. В связи с этим, по словам Мантурова, новый гендиректор "Роскосмоса" понимает регуляторные и другие нюансы развертывания и эксплуатации спутниковых группировок.
Мантуров заявил, что опыт и знания Баканова будут способствовать реализации задач, которые перед госкорпорацией поставили президент РФ Владимир Путин и правительство РФ.
"Это и обеспечение бесшовной связи между фундаментальной наукой и прикладной, взаимодействие с государством, с бизнесом. Я уверен, что вам это удастся реализовать для выполнения тех задач, которые стоят в нацпроекте и в госпрограммах, имею в виду, пилотируемая космонавтика, ядерная энергетика, создание многоразовых ракет-носителей… ну и расширение фундаментальных космических исследований совместно с академией наук", - сказал первый вице-премьер.
Кроме того, под руководством Баканова продолжит своё развитие инфраструктура космодромов, в частности, нового Восточного. Также внимание должно быть уделено развитию международного сотрудничества и укреплению кадрового потенциала отрасли, добавил Мантуров.
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