Мантуров назвал задачу главы "Роскосмоса"
Мантуров: Баканов должен обеспечить связь фундаментальной и прикладной науки
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета "Роскосмоса" Денис Мантуров представил коллективу госкорпорации её нового гендиректора Дмитрия Баканова и обозначил основные задачи, стоящие перед ним.
"Хотел бы официально представить вам нового руководителя и сразу прошу оказать всецелое содействие по быстрому погружению в широкий спектр задач госкорпорации", - сказал Мантуров в видео, предоставленном его секретариатом.
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Первый вице-премьер отметил, что Баканов знаком со многими топ-менеджерами "Роскосмоса", так как ранее был гендиректором компании "Спутниковая система "Гонец", а также в Минпромторге занимался вопросами спутниковой системы "ГЛОНАСС" и цифровизацией. В связи с этим, по словам Мантурова, новый гендиректор "Роскосмоса" понимает регуляторные и другие нюансы развертывания и эксплуатации спутниковых группировок.
Мантуров заявил, что опыт и знания Баканова будут способствовать реализации задач, которые перед госкорпорацией поставили президент РФ Владимир Путин и правительство РФ.
"Это и обеспечение бесшовной связи между фундаментальной наукой и прикладной, взаимодействие с государством, с бизнесом. Я уверен, что вам это удастся реализовать для выполнения тех задач, которые стоят в нацпроекте и в госпрограммах, имею в виду, пилотируемая космонавтика, ядерная энергетика, создание многоразовых ракет-носителей… ну и расширение фундаментальных космических исследований совместно с академией наук", - сказал первый вице-премьер.
Кроме того, под руководством Баканова продолжит своё развитие инфраструктура космодромов, в частности, нового Восточного. Также внимание должно быть уделено развитию международного сотрудничества и укреплению кадрового потенциала отрасли, добавил Мантуров.