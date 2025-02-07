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Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025
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17:28 07.02.2025 (обновлено: 17:40 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/bakanov-1998031546.html
Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса"
Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025
Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса"
Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что назначение является для него огромной честью и вызовом, поэтому он приложит все усилия, чтобы оправдать... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:28:00+03:00
2025-02-07T17:40:00+03:00
роскосмос
россия
байконур (город)
дмитрий баканов
денис мантуров
космос - риа наука
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что назначение является для него огромной честью и вызовом, поэтому он приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания.Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" нового гендиректора ."Для меня это огромная честь - быть назначенным на столь ответственную позицию. Космос для меня не просто слово, моя судьба. Я родился на Байконуре... Это для меня огромный вызов, и я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания", - сказал Баканов на видео, предоставленном секретариатом Мантурова.
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роскосмос, россия, байконур (город), дмитрий баканов, денис мантуров, космос - риа наука
Роскосмос, Россия, Байконур (город), Дмитрий Баканов, Денис Мантуров, Космос - РИА Наука
Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса"

Баканов: назначение главой Роскосмоса это огромный вызов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что назначение является для него огромной честью и вызовом, поэтому он приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания.
Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" нового гендиректора .
"Для меня это огромная честь - быть назначенным на столь ответственную позицию. Космос для меня не просто слово, моя судьба. Я родился на Байконуре... Это для меня огромный вызов, и я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания", - сказал Баканов на видео, предоставленном секретариатом Мантурова.
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РоскосмосРоссияБайконур (город)Дмитрий БакановДенис МантуровКосмос - РИА Наука
 
 
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