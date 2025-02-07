https://ria.ru/20250207/bakanov-1998031546.html

Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса"

Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025

Баканов прокомментировал свое назначение главой "Роскосмоса"

Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что назначение является для него огромной честью и вызовом, поэтому он приложит все усилия, чтобы оправдать... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:28:00+03:00

2025-02-07T17:28:00+03:00

2025-02-07T17:40:00+03:00

роскосмос

россия

байконур (город)

дмитрий баканов

денис мантуров

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997720662_0:0:2474:1393_1920x0_80_0_0_a774d532f626a15df1df069a90609d4a.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что назначение является для него огромной честью и вызовом, поэтому он приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания.Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" нового гендиректора ."Для меня это огромная честь - быть назначенным на столь ответственную позицию. Космос для меня не просто слово, моя судьба. Я родился на Байконуре... Это для меня огромный вызов, и я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания", - сказал Баканов на видео, предоставленном секретариатом Мантурова.

https://ria.ru/20250206/nasa-1997852481.html

россия

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, россия, байконур (город), дмитрий баканов, денис мантуров, космос - риа наука