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ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль - РИА Новости, 07.02.2025
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15:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/babushki-1997988432.html
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль - РИА Новости, 07.02.2025
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Банк России дал разъяснения для бабушек, что такое цифровой рубль и какие у него есть преимущества. Объяснения регулятор привел в виде письма "админа своей... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:18:00+03:00
2025-02-07T15:18:00+03:00
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
цифровой рубль
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Банк России дал разъяснения для бабушек, что такое цифровой рубль и какие у него есть преимущества. Объяснения регулятор привел в виде письма "админа своей бабушке" в ответах на вопросы в своем Telegram-канале. "У тебя в кошельке есть купюры и монеты. Это наличные. Еще у тебя лежат деньги в банке на вкладе, и пенсия приходит на карту. Это безналичные. Наличными ты можешь расплачиваться в магазине, подарить любимому внуку. При этом никто с тебя никаких дополнительных комиссий не возьмет. С безналичными немного другая история. Например, если ты захочешь перевести деньги на карту любимому внуку, то вполне возможно, придется за это заплатить комиссию банку. Конечно, банк банку рознь, но это вполне реальная ситуация", - говорится в сообщении. При этом поясняется, что цифровой рубль в этом случае будет "работать" как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные). Платить за переводы в цифровых рублях будет не нужно, это бесплатно. Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям. И без каких-либо ограничений по суммам. Сколько есть на цифровом кошельке рублей, столько можно будет бесплатно перевести. И еще можно будет делать много разных операций: расплачиваться, устанавливать автоплатежи и так далее, указывает ЦБ. "Это добровольно, только по твоему желанию. Никаких заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями писать не нужно и относить их в какое-либо учреждение, в том числе МФЦ, тоже не нужно. Не хочешь пользоваться - не открывай цифровой кошелек. За тебя никто это сделать не сможет. И, конечно, пенсию можно будет по-прежнему получать привычным способом", - отмечается в письме.
https://ria.ru/20250204/tsb-1997237990.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль и какие у него преимущества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Банк России дал разъяснения для бабушек, что такое цифровой рубль и какие у него есть преимущества. Объяснения регулятор привел в виде письма "админа своей бабушке" в ответах на вопросы в своем Telegram-канале.
"У тебя в кошельке есть купюры и монеты. Это наличные. Еще у тебя лежат деньги в банке на вкладе, и пенсия приходит на карту. Это безналичные. Наличными ты можешь расплачиваться в магазине, подарить любимому внуку. При этом никто с тебя никаких дополнительных комиссий не возьмет. С безналичными немного другая история. Например, если ты захочешь перевести деньги на карту любимому внуку, то вполне возможно, придется за это заплатить комиссию банку. Конечно, банк банку рознь, но это вполне реальная ситуация", - говорится в сообщении.
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При этом поясняется, что цифровой рубль в этом случае будет "работать" как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные). Платить за переводы в цифровых рублях будет не нужно, это бесплатно. Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям. И без каких-либо ограничений по суммам.
Сколько есть на цифровом кошельке рублей, столько можно будет бесплатно перевести. И еще можно будет делать много разных операций: расплачиваться, устанавливать автоплатежи и так далее, указывает ЦБ.
"Это добровольно, только по твоему желанию. Никаких заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями писать не нужно и относить их в какое-либо учреждение, в том числе МФЦ, тоже не нужно. Не хочешь пользоваться - не открывай цифровой кошелек. За тебя никто это сделать не сможет. И, конечно, пенсию можно будет по-прежнему получать привычным способом", - отмечается в письме.
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