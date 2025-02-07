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УФСБ сообщило о задержании москвича, вступившего в ряды "Азова"* - РИА Новости, 07.02.2025
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13:50 07.02.2025 (обновлено: 13:59 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/azov-1997959132.html
УФСБ сообщило о задержании москвича, вступившего в ряды "Азова"*
УФСБ сообщило о задержании москвича, вступившего в ряды "Азова"* - РИА Новости, 07.02.2025
УФСБ сообщило о задержании москвича, вступившего в ряды "Азова"*
Задержан вступивший в ряды нацбатальона "Азова"* (признан террористическим, запрещен в РФ) москвич, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на... РИА Новости, 07.02.2025
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержан вступивший в ряды нацбатальона "Азова"* (признан террористическим, запрещен в РФ) москвич, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону противника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области."Задержан житель Москвы, 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории РФ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что россиянин, являясь неонационалистом, до начала специальной военной операции неоднократно выезжал на территорию Украины, где установил контакт с командиром одного из подразделений батальона "Азов"*, после чего вступил в его ряды", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что с начала СВО москвич по заданию кураторов знакомился в соцсетях с военнослужащими ВС РФ, участвующими в спецоперации, после чего склонял их перейти на сторону противника, а также собирал данные о дислокации российских войск в зоне боевых действий, их вооружении, количестве личного состава и потерях.По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, в настоящее время мужчина арестован. Подчеркивается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.*Запрещенная в России террористическая организация
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Задержание москвича, который в соцсетях склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ
Задержан вступивший в ряды "Азова"* москвич, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону ВСУ, сообщило управление ФСБ. Помимо этого, задержанный собирал данные о дислокации российских войск, ему грозит до 20 лет колонии. *организация признана террористической и запрещена в России
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фсб, россия, москва, украина, безопасность
ФСБ, Россия, Москва, Украина, Безопасность
УФСБ сообщило о задержании москвича, вступившего в ряды "Азова"*

УФСБ: москвич из "Азова", склонявший ВС России перейти в ВСУ, задержан

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержан вступивший в ряды нацбатальона "Азова"* (признан террористическим, запрещен в РФ) москвич, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону противника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области.
"Задержан житель Москвы, 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории РФ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что россиянин, являясь неонационалистом, до начала специальной военной операции неоднократно выезжал на территорию Украины, где установил контакт с командиром одного из подразделений батальона "Азов"*, после чего вступил в его ряды", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что с начала СВО москвич по заданию кураторов знакомился в соцсетях с военнослужащими ВС РФ, участвующими в спецоперации, после чего склонял их перейти на сторону противника, а также собирал данные о дислокации российских войск в зоне боевых действий, их вооружении, количестве личного состава и потерях.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, в настоящее время мужчина арестован. Подчеркивается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
*Запрещенная в России террористическая организация
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