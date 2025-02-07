https://ria.ru/20250207/aviakatastrofa-1997875652.html

Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки

Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки - РИА Новости, 07.02.2025

Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки

Обломки потерпевшего крушение после столкновения с пассажирским лайнером в аэропорту Вашингтона военного вертолета Black Hawk были подняты из реки, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025

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2025-02-07T07:11:00+03:00

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обломки потерпевшего крушение после столкновения с пассажирским лайнером в аэропорту Вашингтона военного вертолета Black Hawk были подняты из реки, сообщает телеканал NBC. "По словам федеральных чиновников, в четверг со дна реки Потомак были извлечены обломки военного вертолета, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом, в результате чего погибли все 67 человек на обоих бортах", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что извлеченные обломки будут доставлены в безопасное место, при этом поиски двигателя и хвостового винта вертолета продолжаются. Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250206/vvs-1997631751.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном