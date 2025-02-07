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Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки - РИА Новости, 07.02.2025
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07:10 07.02.2025 (обновлено: 07:11 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/aviakatastrofa-1997875652.html
Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки
Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки - РИА Новости, 07.02.2025
Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки
Обломки потерпевшего крушение после столкновения с пассажирским лайнером в аэропорту Вашингтона военного вертолета Black Hawk были подняты из реки, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:10:00+03:00
2025-02-07T07:11:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обломки потерпевшего крушение после столкновения с пассажирским лайнером в аэропорту Вашингтона военного вертолета Black Hawk были подняты из реки, сообщает телеканал NBC. "По словам федеральных чиновников, в четверг со дна реки Потомак были извлечены обломки военного вертолета, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом, в результате чего погибли все 67 человек на обоих бортах", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что извлеченные обломки будут доставлены в безопасное место, при этом поиски двигателя и хвостового винта вертолета продолжаются. Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250206/vvs-1997631751.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), США, Россия, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки

NBC: обломки потерпевшего крушение в Вашингтоне вертолета подняли из реки

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обломки потерпевшего крушение после столкновения с пассажирским лайнером в аэропорту Вашингтона военного вертолета Black Hawk были подняты из реки, сообщает телеканал NBC.
"По словам федеральных чиновников, в четверг со дна реки Потомак были извлечены обломки военного вертолета, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом, в результате чего погибли все 67 человек на обоих бортах", - говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что извлеченные обломки будут доставлены в безопасное место, при этом поиски двигателя и хвостового винта вертолета продолжаются.
Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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В миреВашингтон (штат)СШАРоссияДональд ТрампРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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