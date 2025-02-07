https://ria.ru/20250207/arktika-1997865212.html

МЧС протестировало в Арктике комплексы для мониторинга климатических угроз

МЧС протестировало в Арктике комплексы для мониторинга климатических угроз - РИА Новости, 07.02.2025

МЧС протестировало в Арктике комплексы для мониторинга климатических угроз

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций продемонстрировали в ходе прошедших... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:53:00+03:00

2025-02-07T03:53:00+03:00

2025-02-07T03:53:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций продемонстрировали в ходе прошедших крупномасштабных межведомственных учений "Безопасная Арктика – 2025" три новейших программных комплекса для мониторинга природных угроз в условиях глобального изменения климата и роста числа природных катастроф, сообщается в материалах института, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В ходе масштабных межведомственных учений "Безопасная Арктика – 2025" эксперты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали новые программные комплексы "Метеорология", "Гидрология" и "Природные пожары", разработанные научным сотрудником института Евгением Сергеевым. Эти инновационные решения направлены на мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических и гидрологических явлений, что особенно актуально в условиях глобальных климатических изменений и увеличения частоты природных катастроф", - говорится в сообщении на сайте института. По данным ученых, программный комплекс "Метеорология" обеспечивает информационную поддержку прогнозирования метеорологической обстановки как на уровне субъектов РФ, так и в отдельных населенных пунктах. Он использует анализ аналогичных ситуаций из прошлого для более точной оценки предстоящих условий. Автоматически полученные метеоданные комплекс в дальнейшем импортирует в SQL-базу для последующей обработки. "В результате работы комплекса формируются выходные отчеты по различным видам метеорологических данных, позволяя специалистам быстро реагировать на изменения погоды и предупреждать население о потенциальных угрозах", - отмечает ВНИИ ГОЧС. Второй программный комплекс - "Гидрология" - ежедневно осуществляет мониторинг гидрологических условий на реках и других водных объектах, генерируя бюллетени и отчеты по текущей обстановке. Кроме того, комплекс позволяет проводить расчёт гидрологических характеристик речных створов для прогнозирования возможных катастрофических наводнений в будущем, что особенно важно для проектирования населенных пунктов и объектов, расположенных на берегах рек. Третий программный комплекс "Природные пожары" предназначен для анализа пожарной обстановки на территориях, подверженных лесным или ландшафтным пожарам. Он включает в себя оперативный мониторинг термоточек, выявление населенных пунктов, находящихся в зоне потенциального воздействия природных пожаров, и расчет времени достижения фронтом пожара населенных пунктов. Комплекс автоматически получает данные о термоточках с сайта НЦУКС "Термические точки" и импортирует данные в SQL-базу для последующей обработки. Это позволяет проводить множественный расчет термоточек для выявления наиболее опасных природных пожаров и оценивать время их достижения до населенных пунктов, а также визуализировать развитие возгораний на географической карте. "Современные условия требуют повышенного внимания к метеорологическим и гидрологическим изменениям, и использование таких высокотехнологичных программных комплексов, как "Метеорология" и "Гидрология", становится важным шагом к повышению безопасности граждан. Эти разработки позволят улучшить работу служб реагирования и оперативно информировать население о возможных угрозах, способствуя спасению жизней и минимизации последствий стихийных бедствий", - заключает ВНИИ ГОЧС. Межведомственные опытно-исследовательские учения с участием 25 федеральных органов исполнительной власти, двух госкорпораций и 17 крупных компаний стартовали в Архангельске 29 января. Всего к ним привлекались 2,2 тысячи человек и около 460 единиц техники. В ходе учений силы и средства МЧС, федеральных органов исполнительной власти, органов управления, функциональных и территориальных подсистем РСЧС отработали 19 вводных. Каждый из сценариев условных происшествий отражал характерные для конкретной территории возможные чрезвычайные ситуации. За действиями спасателей наблюдали более 50 иностранных специалистов чрезвычайных служб стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и СНГ. Учения завершились 31 января.

https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html

https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, архангельск, азия, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, общество