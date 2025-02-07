https://ria.ru/20250207/argentina-1997863140.html

Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ

Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025

Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ

Случаи участия наемников из Аргентины в украинских вооруженных формированиях носят скорее единичный характер, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:15:00+03:00

2025-02-07T03:15:00+03:00

2025-02-07T03:15:00+03:00

в мире

аргентина

россия

латинская америка

дмитрий феоктистов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_0:8:2040:1155_1920x0_80_0_0_503367dd4fc1ce12d760f5d1f504748f.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Случаи участия наемников из Аргентины в украинских вооруженных формированиях носят скорее единичный характер, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "В целом, через украинские вооружённые формирования прошло немало наёмников из Латинской Америки, но Аргентина здесь далеко не на первых ролях. Такие случаи носят скорее единичный характер и тщательно отслеживаются российскими компетентными органами", - сказал он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html

аргентина

россия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, россия, латинская америка, дмитрий феоктистов