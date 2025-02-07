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Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
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03:15 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/argentina-1997863140.html
Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ
Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ
Случаи участия наемников из Аргентины в украинских вооруженных формированиях носят скорее единичный характер, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:15:00+03:00
2025-02-07T03:15:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Случаи участия наемников из Аргентины в украинских вооруженных формированиях носят скорее единичный характер, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "В целом, через украинские вооружённые формирования прошло немало наёмников из Латинской Америки, но Аргентина здесь далеко не на первых ролях. Такие случаи носят скорее единичный характер и тщательно отслеживаются российскими компетентными органами", - сказал он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html
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в мире, аргентина, россия, латинская америка, дмитрий феоктистов
В мире, Аргентина, Россия, Латинская Америка, Дмитрий Феоктистов
Российский посол рассказал об участии аргентинских наемников в ВСУ

Посол Феоктистов: случаи участия аргентинских наемников в ВСУ единичны

© РИА Новости / Игнасио КолоПосол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Игнасио Коло
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Случаи участия наемников из Аргентины в украинских вооруженных формированиях носят скорее единичный характер, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"В целом, через украинские вооружённые формирования прошло немало наёмников из Латинской Америки, но Аргентина здесь далеко не на первых ролях. Такие случаи носят скорее единичный характер и тщательно отслеживаются российскими компетентными органами", - сказал он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Наемники под видом волонтеров-медиков участвуют в боях на Украине
17 декабря 2024, 05:36
 
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