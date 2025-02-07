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В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации
Мещанский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Смит за участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории России, следует РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:16:00+03:00
2025-02-07T16:16:00+03:00
2025-02-07T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Смит за участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории России, следует из карточки дела. "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смита удовлетворено", - указывается в картотеке. Смиту вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). В пресс-службе суда отказались сообщить РИА Новости подробности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации
Суд в Москве арестовал иностранца за участие в террористической организации