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В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации - РИА Новости, 07.02.2025
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16:16 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/arest-1998007130.html
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации
Мещанский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Смит за участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории России, следует РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:16:00+03:00
2025-02-07T16:16:00+03:00
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Смит за участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории России, следует из карточки дела. "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смита удовлетворено", - указывается в картотеке. Смиту вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). В пресс-службе суда отказались сообщить РИА Новости подробности.
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россия
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации

Суд в Москве арестовал иностранца за участие в террористической организации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Смит за участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории России, следует из карточки дела.
«
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смита удовлетворено", - указывается в картотеке.
Смиту вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
В пресс-службе суда отказались сообщить РИА Новости подробности.
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