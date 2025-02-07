https://ria.ru/20250207/arest-1998007130.html

В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации

В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации - РИА Новости, 07.02.2025

В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации

Мещанский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Смит за участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории России, следует РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:16:00+03:00

2025-02-07T16:16:00+03:00

2025-02-07T16:16:00+03:00

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Смит за участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории России, следует из карточки дела. "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смита удовлетворено", - указывается в картотеке. Смиту вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). В пресс-службе суда отказались сообщить РИА Новости подробности.

https://ria.ru/20240828/naemnichestvo-1969050868.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва