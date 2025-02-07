https://ria.ru/20250207/anapa-1997955788.html

В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов

В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов - РИА Новости, 07.02.2025

В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов

Адаптированную для морских условий технологию очистки загрязненного нефтепродуктами дна "Аэрощуп" ученых Томского госуниверситета в ближайшее время планируется... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:43:00+03:00

2025-02-07T13:43:00+03:00

2025-02-07T13:43:00+03:00

анапа

керченский пролив

краснодарский край

агентство стратегических инициатив (аси)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Адаптированную для морских условий технологию очистки загрязненного нефтепродуктами дна "Аэрощуп" ученых Томского госуниверситета в ближайшее время планируется опробовать в Анапе, сообщил журналистам в пятницу директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Агентство стратегических инициатив (АСИ) 17 января сообщало, что направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий разлива мазута в Черном море. Среди них лидерский проект Томского государственного университета "Аэрощуп". "Создана работая группа совместно с АО "Южморгеология", где идет инжиниринг оборудования. В настоящий момент уже частично собирается оборудование, которое будет направлено на следующей неделе в Анапу, где будет проведена апробация и демонстрация", - рассказал Воробьев, уточнив, что морская технология предполагает использование подводных роботов. Он пояснил, что проект "Аэрощуп" реализуется в Томске с 2003 года. Технология заключается в том, что в определенном технологическом режиме на дно водоема происходит подача водо-воздушной смеси, где в результате процесса флотации (процесс отделения в воде разных материалов) идет молекулярное прилипание углеводородов к пузырькам воздуха, и они поднимаются на поверхность. По его словам, "Аэрощуп" - единственная в настоящий момент в России и мире технология, которая решает проблему очистки дна водоемов от нефтепродуктов без изъятия грунта. В последние годы она неоднократно и успешно себя показала на внутренних водных объектах. "После 15 декабря (крушения танкеров в Керченском проливе – ред.) интерес к нашей технологии сильно вырос. Мы находимся на оперативной связи со штабом МЧС, с Минобрнауки. Уже в декабре были направлены наши предложения по адаптации нашей технологии для работы в морских условиях. Морские условия – это волнения водных масс и большие глубины, на которых мы раньше не работали", - сказал ученый. "Как экологи мы понимаем, что проблема уже свершилась и мы, по большому счету, к ней не были готовы. Мы уже работаем на будущее, чтобы к концу 2025 года выйти с техническими средствами, которые будут решать эту проблему уже полностью. Имеется огромный потенциал для международного масштабирования. Наша команда "Аэрощуп" сейчас полностью загружена этой задачей", - сказал он.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

https://ria.ru/20250206/mazut-1997677172.html

https://ria.ru/20250207/anapa-1997907935.html

анапа

керченский пролив

краснодарский край

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анапа, керченский пролив, краснодарский край, агентство стратегических инициатив (аси), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе