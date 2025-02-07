Рейтинг@Mail.ru
В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/anapa-1997955788.html
В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов
В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов - РИА Новости, 07.02.2025
В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов
Адаптированную для морских условий технологию очистки загрязненного нефтепродуктами дна "Аэрощуп" ученых Томского госуниверситета в ближайшее время планируется... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:43:00+03:00
2025-02-07T13:43:00+03:00
анапа
керченский пролив
краснодарский край
агентство стратегических инициатив (аси)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994622441_0:427:960:967_1920x0_80_0_0_c91b40a42ea9942688bfdb9a69d00c12.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Адаптированную для морских условий технологию очистки загрязненного нефтепродуктами дна "Аэрощуп" ученых Томского госуниверситета в ближайшее время планируется опробовать в Анапе, сообщил журналистам в пятницу директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Агентство стратегических инициатив (АСИ) 17 января сообщало, что направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий разлива мазута в Черном море. Среди них лидерский проект Томского государственного университета "Аэрощуп". "Создана работая группа совместно с АО "Южморгеология", где идет инжиниринг оборудования. В настоящий момент уже частично собирается оборудование, которое будет направлено на следующей неделе в Анапу, где будет проведена апробация и демонстрация", - рассказал Воробьев, уточнив, что морская технология предполагает использование подводных роботов. Он пояснил, что проект "Аэрощуп" реализуется в Томске с 2003 года. Технология заключается в том, что в определенном технологическом режиме на дно водоема происходит подача водо-воздушной смеси, где в результате процесса флотации (процесс отделения в воде разных материалов) идет молекулярное прилипание углеводородов к пузырькам воздуха, и они поднимаются на поверхность. По его словам, "Аэрощуп" - единственная в настоящий момент в России и мире технология, которая решает проблему очистки дна водоемов от нефтепродуктов без изъятия грунта. В последние годы она неоднократно и успешно себя показала на внутренних водных объектах. "После 15 декабря (крушения танкеров в Керченском проливе – ред.) интерес к нашей технологии сильно вырос. Мы находимся на оперативной связи со штабом МЧС, с Минобрнауки. Уже в декабре были направлены наши предложения по адаптации нашей технологии для работы в морских условиях. Морские условия – это волнения водных масс и большие глубины, на которых мы раньше не работали", - сказал ученый. "Как экологи мы понимаем, что проблема уже свершилась и мы, по большому счету, к ней не были готовы. Мы уже работаем на будущее, чтобы к концу 2025 года выйти с техническими средствами, которые будут решать эту проблему уже полностью. Имеется огромный потенциал для международного масштабирования. Наша команда "Аэрощуп" сейчас полностью загружена этой задачей", - сказал он.
https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html
https://ria.ru/20250206/mazut-1997677172.html
https://ria.ru/20250207/anapa-1997907935.html
анапа
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994622441_0:300:960:1020_1920x0_80_0_0_b8263dcdba01f8afd1d70471bb7b7526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, керченский пролив, краснодарский край, агентство стратегических инициатив (аси), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Агентство стратегических инициатив (АСИ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов

В Анапе опробуют новую технологию "Аэрощуп" для очистки дна от нефтепродуктов

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramВыброс мазута на берегу Анапы
Выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Выброс мазута на берегу Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Адаптированную для морских условий технологию очистки загрязненного нефтепродуктами дна "Аэрощуп" ученых Томского госуниверситета в ближайшее время планируется опробовать в Анапе, сообщил журналистам в пятницу директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые
5 февраля, 08:00
Агентство стратегических инициатив (АСИ) 17 января сообщало, что направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий разлива мазута в Черном море. Среди них лидерский проект Томского государственного университета "Аэрощуп".
"Создана работая группа совместно с АО "Южморгеология", где идет инжиниринг оборудования. В настоящий момент уже частично собирается оборудование, которое будет направлено на следующей неделе в Анапу, где будет проведена апробация и демонстрация", - рассказал Воробьев, уточнив, что морская технология предполагает использование подводных роботов.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах
Вчера, 11:09
Он пояснил, что проект "Аэрощуп" реализуется в Томске с 2003 года. Технология заключается в том, что в определенном технологическом режиме на дно водоема происходит подача водо-воздушной смеси, где в результате процесса флотации (процесс отделения в воде разных материалов) идет молекулярное прилипание углеводородов к пузырькам воздуха, и они поднимаются на поверхность. По его словам, "Аэрощуп" - единственная в настоящий момент в России и мире технология, которая решает проблему очистки дна водоемов от нефтепродуктов без изъятия грунта. В последние годы она неоднократно и успешно себя показала на внутренних водных объектах.
"После 15 декабря (крушения танкеров в Керченском проливе – ред.) интерес к нашей технологии сильно вырос. Мы находимся на оперативной связи со штабом МЧС, с Минобрнауки. Уже в декабре были направлены наши предложения по адаптации нашей технологии для работы в морских условиях. Морские условия – это волнения водных масс и большие глубины, на которых мы раньше не работали", - сказал ученый.
"Как экологи мы понимаем, что проблема уже свершилась и мы, по большому счету, к ней не были готовы. Мы уже работаем на будущее, чтобы к концу 2025 года выйти с техническими средствами, которые будут решать эту проблему уже полностью. Имеется огромный потенциал для международного масштабирования. Наша команда "Аэрощуп" сейчас полностью загружена этой задачей", - сказал он.
Ликвидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Краснодарском крае продлили вал для защиты пляжей от выбросов мазута
11:24
 
АнапаКерченский проливКраснодарский крайАгентство стратегических инициатив (АСИ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала