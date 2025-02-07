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В Краснодарском крае продлили вал для защиты пляжей от выбросов мазута - РИА Новости, 07.02.2025
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11:24 07.02.2025 (обновлено: 11:25 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/anapa-1997907935.html
В Краснодарском крае продлили вал для защиты пляжей от выбросов мазута
В Краснодарском крае продлили вал для защиты пляжей от выбросов мазута - РИА Новости, 07.02.2025
В Краснодарском крае продлили вал для защиты пляжей от выбросов мазута
Спасатели продлили на девять километров сооружения, состоящие из вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:24:00+03:00
2025-02-07T11:25:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818330_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_97c4f7b312b8b75e09dfde5e899bdf31.jpg
КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Спасатели продлили на девять километров сооружения, состоящие из вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута при шторме, теперь они достигают 32 километров, сообщили в МЧС РФ. По данным властей, на начало недели было готово более 23 километров защитного сооружения, проложенных от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района. На береговой линии выкапывают ров, песок от которого используют для сооружения вала высотой не менее двух метров. Его задача - не дать волнам во время шторма выбросить мазут на уже очищенный берег, а развернутые полипропиленовые сети должны впитывать фрагменты нефтепродукта. "Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала. Проложено уже 32 километра вала, на который сотрудники МЧС России укладывают полипропиленовые сети. Фракции мазута будут оставаться на сетях, которые демонтируют после шторма и транспортируют для утилизации", - говорится в сообщении министерства. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попали около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250206/mazut-1997677172.html
https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html
анапа
темрюкский район
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происшествия, анапа, темрюкский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Краснодарском крае продлили вал для защиты пляжей от выбросов мазута

В Краснодарском крае продлили вал для защиты пляжей от мазута до 32 километров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря
Ликвидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ликвидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Спасатели продлили на девять километров сооружения, состоящие из вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута при шторме, теперь они достигают 32 километров, сообщили в МЧС РФ.
По данным властей, на начало недели было готово более 23 километров защитного сооружения, проложенных от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района. На береговой линии выкапывают ров, песок от которого используют для сооружения вала высотой не менее двух метров. Его задача - не дать волнам во время шторма выбросить мазут на уже очищенный берег, а развернутые полипропиленовые сети должны впитывать фрагменты нефтепродукта.
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"Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала. Проложено уже 32 километра вала, на который сотрудники МЧС России укладывают полипропиленовые сети. Фракции мазута будут оставаться на сетях, которые демонтируют после шторма и транспортируют для утилизации", - говорится в сообщении министерства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попали около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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