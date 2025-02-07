https://ria.ru/20250207/aktivy-1997880245.html

Россия использует доходы от активов Запада, заявил посол

Россия использует доходы от активов Запада, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025

Россия использует доходы от активов Запада, заявил посол

Россия уже использует доходы от активов Запада для развития своей экономики, дивиденды от капиталовложений копятся на счетах РФ, заявил РИА Новости посол России РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:15:00+03:00

2025-02-07T08:15:00+03:00

2025-02-07T08:18:00+03:00

экономика

россия

франция

украина

алексей мешков

сергей лавров

евросоюз

g7

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Россия уже использует доходы от активов Запада для развития своей экономики, дивиденды от капиталовложений копятся на счетах РФ, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Мы по сути уже используем доходы активов стран Запада в России для развития российской экономики и регионов. В России накоплены масштабные прямые иностранные инвестиции компаний стран Запада, построены производственные площадки, которые работают на нужды отечественной промышленности и сельскохозяйственного сектора. Мы не разрешаем выводить западные капиталовложения за рубеж, в том числе получаемые от них дивиденды, которые накапливаются на российских специальных счетах", - сказал дипломат. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250207/aktivy-1997856936.html

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франция

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экономика, россия, франция, украина, алексей мешков, сергей лавров, евросоюз, g7