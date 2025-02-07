https://ria.ru/20250207/aktivy-1997856936.html

Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами

Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами - РИА Новости, 07.02.2025

Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами

Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами Новая генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу американского минюста,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:53:00+03:00

2025-02-07T00:53:00+03:00

2025-02-07T02:13:00+03:00

экономика

сша

россия

украина

g7

евросоюз

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами Новая генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу американского минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса, следует из текста ее меморандума, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Рабочая группа KleptoCapture (формирование минюста США, преследующее активы российского бизнеса и предпринимателей из России. — Прим. ред.), команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы", — говорится в документе.Отдельно отмечается, что прокуроры, которые работали по этому направлению, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы — перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.При этом 10 декабря, когда хозяином Белого дома продолжал оставаться Джо Байден, Вашингтон выделил Киеву заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы. Глава Минфина Антон Силуанов 6 декабря сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

https://ria.ru/20250131/aktivy-1996726428.html

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экономика, сша, россия, украина, g7, евросоюз, замороженные российские активы