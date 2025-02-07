Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/afganistan-1997996985.html
В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ
В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ - РИА Новости, 07.02.2025
В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ
Министерство информации и культуры Афганистана создало комитет для стандартизации слов, терминов, фраз и названий, используемых афганскими СМИ, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:40:00+03:00
2025-02-07T15:40:00+03:00
в мире
афганистан
кабульский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747388502_0:137:2301:1431_1920x0_80_0_0_b2e1a30fd73d3b98111d6110ddfff8f1.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство информации и культуры Афганистана создало комитет для стандартизации слов, терминов, фраз и названий, используемых афганскими СМИ, сообщает радиостанция "Салам Ватандар". "Создан комитет по стандартизации слов, фраз и названий, используемых в деятельности СМИ. Эти термины и названия должны отражать национальную и исламскую идентичность афганского народа, а термины, используемые в деятельности СМИ, соответствовать этой политике. Эти термины, словосочетания и названия должны использоваться в соответствии с национальной и исламской идентичностью граждан", приводит радиостанция слова пресс-секретаря министерства Хабиба Гофрана. Отмечается, что официальные представители союза журналистов Афганистана в целом считают создание этого комитета позитивным шагом. По словам президента объединения Хафизуллы Баракзая, "создание этого комитета несет в себе позитивный посыл". "Академия наук, факультет литературы Кабульского университета и соответствующие учреждения несут ответственность за создание словаря, аналогичного иранскому. Афганистан нуждается в такого рода усилиях для сохранения своей культуры", - заявил Баракзай. В свою очередь репортер радиостанции "Рах-е Фарда", выразил обеспокоенность по поводу возможного вмешательства правительства в деятельность СМИ. Он считает, что комитет не должен предпринимать действий, противоречащих свободе деятельности СМИ в Афганистане. "На мой взгляд, это вмешательство правительства в деятельность СМИ. СМИ уже стараются избегать использования иностранных терминов. Мы надеемся, что правительство предпримет действия, которые не будут противоречить работе СМИ", - приводит радиостанция слова журналиста. Ранее представители министерства информации и культуры обратились к СМИ с просьбой использовать национальные термины при создании новостного контента и воздерживаться от использования иностранных слов и словосочетаний.
https://ria.ru/20250114/afganistan-1993712481.html
https://ria.ru/20241025/afganistan-1979958076.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747388502_0:0:2089:1567_1920x0_80_0_0_bf360767bcd64032fee76c3d94ae3344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабульский университет
В мире, Афганистан, Кабульский университет
В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ

В Кабуле создали комитет для стандартизации слов, используемых афганскими СМИ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСитуация в Кабуле
Ситуация в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ситуация в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство информации и культуры Афганистана создало комитет для стандартизации слов, терминов, фраз и названий, используемых афганскими СМИ, сообщает радиостанция "Салам Ватандар".
«
"Создан комитет по стандартизации слов, фраз и названий, используемых в деятельности СМИ. Эти термины и названия должны отражать национальную и исламскую идентичность афганского народа, а термины, используемые в деятельности СМИ, соответствовать этой политике. Эти термины, словосочетания и названия должны использоваться в соответствии с национальной и исламской идентичностью граждан", приводит радиостанция слова пресс-секретаря министерства Хабиба Гофрана.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Афганистане запретили публиковать изображения животных, пишет Hast-e Sobh
14 января, 18:43
Отмечается, что официальные представители союза журналистов Афганистана в целом считают создание этого комитета позитивным шагом. По словам президента объединения Хафизуллы Баракзая, "создание этого комитета несет в себе позитивный посыл". "Академия наук, факультет литературы Кабульского университета и соответствующие учреждения несут ответственность за создание словаря, аналогичного иранскому. Афганистан нуждается в такого рода усилиях для сохранения своей культуры", - заявил Баракзай.
В свою очередь репортер радиостанции "Рах-е Фарда", выразил обеспокоенность по поводу возможного вмешательства правительства в деятельность СМИ. Он считает, что комитет не должен предпринимать действий, противоречащих свободе деятельности СМИ в Афганистане. "На мой взгляд, это вмешательство правительства в деятельность СМИ. СМИ уже стараются избегать использования иностранных терминов. Мы надеемся, что правительство предпримет действия, которые не будут противоречить работе СМИ", - приводит радиостанция слова журналиста.
Ранее представители министерства информации и культуры обратились к СМИ с просьбой использовать национальные термины при создании новостного контента и воздерживаться от использования иностранных слов и словосочетаний.
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В афганской провинции Бадгис прекращена работа телевидения
25 октября 2024, 06:19
 
В миреАфганистанКабульский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала