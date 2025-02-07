https://ria.ru/20250207/afganistan-1997996985.html

В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ

В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ - РИА Новости, 07.02.2025

В Афганистане вводят стандартизацию терминов для СМИ

Министерство информации и культуры Афганистана создало комитет для стандартизации слов, терминов, фраз и названий, используемых афганскими СМИ, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:40:00+03:00

2025-02-07T15:40:00+03:00

2025-02-07T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство информации и культуры Афганистана создало комитет для стандартизации слов, терминов, фраз и названий, используемых афганскими СМИ, сообщает радиостанция "Салам Ватандар". "Создан комитет по стандартизации слов, фраз и названий, используемых в деятельности СМИ. Эти термины и названия должны отражать национальную и исламскую идентичность афганского народа, а термины, используемые в деятельности СМИ, соответствовать этой политике. Эти термины, словосочетания и названия должны использоваться в соответствии с национальной и исламской идентичностью граждан", приводит радиостанция слова пресс-секретаря министерства Хабиба Гофрана. Отмечается, что официальные представители союза журналистов Афганистана в целом считают создание этого комитета позитивным шагом. По словам президента объединения Хафизуллы Баракзая, "создание этого комитета несет в себе позитивный посыл". "Академия наук, факультет литературы Кабульского университета и соответствующие учреждения несут ответственность за создание словаря, аналогичного иранскому. Афганистан нуждается в такого рода усилиях для сохранения своей культуры", - заявил Баракзай. В свою очередь репортер радиостанции "Рах-е Фарда", выразил обеспокоенность по поводу возможного вмешательства правительства в деятельность СМИ. Он считает, что комитет не должен предпринимать действий, противоречащих свободе деятельности СМИ в Афганистане. "На мой взгляд, это вмешательство правительства в деятельность СМИ. СМИ уже стараются избегать использования иностранных терминов. Мы надеемся, что правительство предпримет действия, которые не будут противоречить работе СМИ", - приводит радиостанция слова журналиста. Ранее представители министерства информации и культуры обратились к СМИ с просьбой использовать национальные термины при создании новостного контента и воздерживаться от использования иностранных слов и словосочетаний.

https://ria.ru/20250114/afganistan-1993712481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, кабульский университет