https://ria.ru/20250207/aes-1997951168.html

Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС, заявил Лихачев

Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2025

Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС, заявил Лихачев

Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:30:00+03:00

2025-02-07T13:30:00+03:00

2025-02-07T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Уже в прошлом декабре эксплуатирующая организация во взаимодействии с концерном "Росэнергоатом" сдала документы на продление (срока эксплуатации первого блока - ред.). У нас нет сомнений, что мы выполним все требования Ростехнадзора в этой части. И я выражаю уверенность, что мы сможем продлить на значимый срок работу первого и всех последующих блоков", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ в Москве. "Для нас здесь нет никакого неизвестного пространства. Это наши (реакторы - ред.) "тысячники", ВВЭРы... Очень важно понимать, что целый ряд таких же реакторов мы эксплуатируем в Российской Федерации. Поэтому база специалистов, ремонтная база, база запасных частей у нас имеется в избытке", - подчеркнул глава "Росатома".

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