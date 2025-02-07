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Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2025
Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:30:00+03:00
2025-02-07T13:30:00+03:00
2025-02-07T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Уже в прошлом декабре эксплуатирующая организация во взаимодействии с концерном "Росэнергоатом" сдала документы на продление (срока эксплуатации первого блока - ред.). У нас нет сомнений, что мы выполним все требования Ростехнадзора в этой части. И я выражаю уверенность, что мы сможем продлить на значимый срок работу первого и всех последующих блоков", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ в Москве. "Для нас здесь нет никакого неизвестного пространства. Это наши (реакторы - ред.) "тысячники", ВВЭРы... Очень важно понимать, что целый ряд таких же реакторов мы эксплуатируем в Российской Федерации. Поэтому база специалистов, ремонтная база, база запасных частей у нас имеется в избытке", - подчеркнул глава "Росатома".
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россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, росэнергоатом
Ядерные технологии, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: Россия будет продлевать сроки эксплуатации блоков ЗАЭС