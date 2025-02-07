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Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене" - РИА Новости, 07.02.2025
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Ядерные технологии
 
12:57 07.02.2025 (обновлено: 14:58 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/aes-1997941335.html
Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене"
Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене" - РИА Новости, 07.02.2025
Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене"
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:57:00+03:00
2025-02-07T14:58:00+03:00
ядерные технологии
украина
киев
болгария
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене"."Это не лучшее решение. Точно не самое дешевое", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости по итогам переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ в Москве."Мне кажется, это очень хорошая реклама российских технологий", - добавил Лихачев, комментируя идею Киева, декларировавшего уход от российских технологий, закупить у Софии корпуса реакторов и другое оборудование, сделанное в России.Как сообщало МАГАТЭ, гендиректор агентства Рафаэль Гросси в минувший вторник в ходе своего визита в Киев обсудил с представителями украинского руководства планы по приобретению у Болгарии корпусов двух реакторов и другого оборудования, произведенного в свое время в России для проекта болгарской АЭС "Белене". Украина планирует использовать это оборудование при строительстве новых блоков Хмельницкой АЭС.Парламент Болгарии в сентябре 2024 года продлил на 180 дней срок проведения переговоров с Украиной по вопросу о продаже оборудования недостроенной АЭС "Белене".В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов.АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html
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украина, киев, болгария
Ядерные технологии, Украина, Киев, Болгария
Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене"

Лихачев назвал планы Киева закупить российские реакторы хорошей рекламой

© AP Photo / Valentina PetrovaСтройплощадка АЭС "Белене" в Болгарии
Стройплощадка АЭС Белене в Болгарии - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
Стройплощадка АЭС "Белене" в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".
"Это не лучшее решение. Точно не самое дешевое", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости по итогам переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ в Москве.
"Мне кажется, это очень хорошая реклама российских технологий", - добавил Лихачев, комментируя идею Киева, декларировавшего уход от российских технологий, закупить у Софии корпуса реакторов и другое оборудование, сделанное в России.
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Как сообщало МАГАТЭ, гендиректор агентства Рафаэль Гросси в минувший вторник в ходе своего визита в Киев обсудил с представителями украинского руководства планы по приобретению у Болгарии корпусов двух реакторов и другого оборудования, произведенного в свое время в России для проекта болгарской АЭС "Белене". Украина планирует использовать это оборудование при строительстве новых блоков Хмельницкой АЭС.
Парламент Болгарии в сентябре 2024 года продлил на 180 дней срок проведения переговоров с Украиной по вопросу о продаже оборудования недостроенной АЭС "Белене".
В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов.
АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
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