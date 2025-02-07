https://ria.ru/20250207/aes-1997941335.html

Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене"

Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене" - РИА Новости, 07.02.2025

Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:57:00+03:00

2025-02-07T12:57:00+03:00

2025-02-07T14:58:00+03:00

ядерные технологии

украина

киев

болгария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148003/21/1480032139_0:59:4500:2590_1920x0_80_0_0_f3a74b8ec15a0a8e0c0e29149ffa0a94.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене"."Это не лучшее решение. Точно не самое дешевое", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости по итогам переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ в Москве."Мне кажется, это очень хорошая реклама российских технологий", - добавил Лихачев, комментируя идею Киева, декларировавшего уход от российских технологий, закупить у Софии корпуса реакторов и другое оборудование, сделанное в России.Как сообщало МАГАТЭ, гендиректор агентства Рафаэль Гросси в минувший вторник в ходе своего визита в Киев обсудил с представителями украинского руководства планы по приобретению у Болгарии корпусов двух реакторов и другого оборудования, произведенного в свое время в России для проекта болгарской АЭС "Белене". Украина планирует использовать это оборудование при строительстве новых блоков Хмельницкой АЭС.Парламент Болгарии в сентябре 2024 года продлил на 180 дней срок проведения переговоров с Украиной по вопросу о продаже оборудования недостроенной АЭС "Белене".В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов.АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".

https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html

https://ria.ru/20250203/rosatom-1997102697.html

украина

киев

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, болгария