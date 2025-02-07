https://ria.ru/20250207/aeroport-1997930757.html

Аэропорт Сухума готовится принять первый за 30 лет рейс из Москвы

Аэропорт Сухума готовится принять первый за 30 лет рейс из Москвы - РИА Новости, 07.02.2025

Аэропорт Сухума готовится принять первый за 30 лет рейс из Москвы

Аэропорт Сухума готовится принять первый почти за 30 лет дальний рейс, в пятницу первый лайнер прилетит сюда из московского аэропорта "Внуково" и затем... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:27:00+03:00

2025-02-07T12:27:00+03:00

2025-02-07T12:27:00+03:00

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сухум

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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Аэропорт Сухума готовится принять первый почти за 30 лет дальний рейс, в пятницу первый лайнер прилетит сюда из московского аэропорта "Внуково" и затем отправится обратно, передает корреспондент РИА Новости. Данный рейс, который будет проведен в тестовом режиме, уже обозначен на табло в здании воздушной гавани. В зале вылета уже выставлены ленточные ограждения, сотрудники заняли места на стойках регистрации. При этом в другой части аэропорта еще идут строительные работы. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.

https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html

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сухум

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москва, сухум, гулрыпшский район, в мире