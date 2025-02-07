В штате USAID оставят 611 сотрудников
В штате USAID оставят 611 сотрудников из более чем десяти тысяч
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сохранит в штате агентства США по международному развитию USAID 611 сотрудников, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
USAID отправляет персонал в административный отпуск
5 февраля, 08:39
"Администрация Трампа сохранит в штате USAID 611 основных сотрудников", - говорится в публикации со ссылкой на уведомление, которое было разослано работникам агентства.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию объявило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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