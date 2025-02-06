https://ria.ru/20250206/zakharova-1997795284.html

Захарова прокомментировала слова Трампа по сектору Газа

Захарова прокомментировала слова Трампа по сектору Газа - РИА Новости, 06.02.2025

Захарова прокомментировала слова Трампа по сектору Газа

Эпатажные заявления относительно ситуации вокруг Газы лишь добавляют напряженности в ситуацию на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:33:00+03:00

2025-02-06T17:33:00+03:00

2025-02-06T17:33:00+03:00

в мире

сша

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россия

мария захарова

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпатажные заявления относительно ситуации вокруг Газы лишь добавляют напряженности в ситуацию на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа по сектору Газа. "Давайте дождемся конкретных шагов... Мы считаем, что любые рассуждения, заявления такого популистского, легковесного характера или эпатажного плана о каких-либо иных мерах паллиативного характера на современном этапе носят контрпродуктивный характер и не способствуют решению проблемы, просто лишь добавляют напряженности и в регион, и во все и так до предела обостренные проблемы", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, главной задачей сейчас является обеспечение реализации соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении боевых действий, Москва рассчитывает на соблюдение договоренности. Она добавила, что необходимо обеспечить долгосрочную реализацию соглашения, решение же этой задачи является основной целью всех заинтересованных в полноформатном урегулировании палестинского вопроса сторон. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.

https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html

сша

ближний восток

россия

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в мире, сша, ближний восток, россия, мария захарова, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году