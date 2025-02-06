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Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре" - РИА Новости, 06.02.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
21:00 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/yugra-1997840338.html
Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре"
Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре" - РИА Новости, 06.02.2025
Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре"
Пять товаропроизводителей из Ханты-Мансийского автономного округа получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:00:00+03:00
2025-02-06T21:00:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
москва
татьяна буцкая
роскачество
югра
госдума рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Пять товаропроизводителей из Ханты-Мансийского автономного округа получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества, сообщает Фонд развития Югры. "На Международной выставке продуктов питания "Продэкспо" в Москве пять товаропроизводителей Югры получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества… Сертификаты соответствия участникам выставки от автономного округа вручила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила вклад региональных брендов в сохранение традиционных ценностей и развитие внутреннего рынка", - говорится в сообщении. Уточняется, что сертификаты получили ООО "Регион-К", занимающееся производством продукции из дикоросов, ООО "Чайный дом "Чистота", выпускающее иван-чай с применением сырья растения кипрей узколистный, ИП Сульманова Лидия Алексеевна, занимающаяся сбором и переработкой дикоросов, а также производством консервов, СПК "Ханты-Мансийский" (Бренд "Этника" - производство кондитерских изделий) и ООО НРКК "Санта-Мария" (производство и реализация рыбной продукции).
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ханты-мансийский автономный округ, москва, татьяна буцкая, роскачество, югра, госдума рф
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Татьяна Буцкая, Роскачество, Югра, Госдума РФ
Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре"

Пяти компаниям из ХМАО выдали сертификат "Сделано в Югре" на выставке Продэкспо

© Фото : Фонд развития ЮгрыТоваропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья ПРОДЭКСПО в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Фонд развития Югры
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Пять товаропроизводителей из Ханты-Мансийского автономного округа получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества, сообщает Фонд развития Югры.
"На Международной выставке продуктов питания "Продэкспо" в Москве пять товаропроизводителей Югры получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества… Сертификаты соответствия участникам выставки от автономного округа вручила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила вклад региональных брендов в сохранение традиционных ценностей и развитие внутреннего рынка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сертификаты получили ООО "Регион-К", занимающееся производством продукции из дикоросов, ООО "Чайный дом "Чистота", выпускающее иван-чай с применением сырья растения кипрей узколистный, ИП Сульманова Лидия Алексеевна, занимающаяся сбором и переработкой дикоросов, а также производством консервов, СПК "Ханты-Мансийский" (Бренд "Этника" - производство кондитерских изделий) и ООО НРКК "Санта-Мария" (производство и реализация рыбной продукции).
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округМоскваТатьяна БуцкаяРоскачествоЮграГосдума РФ
 
 
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