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Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре"

Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре" - РИА Новости, 06.02.2025

Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре"

Пять товаропроизводителей из Ханты-Мансийского автономного округа получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:00:00+03:00

2025-02-06T21:00:00+03:00

2025-02-06T21:00:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Пять товаропроизводителей из Ханты-Мансийского автономного округа получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества, сообщает Фонд развития Югры. "На Международной выставке продуктов питания "Продэкспо" в Москве пять товаропроизводителей Югры получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества… Сертификаты соответствия участникам выставки от автономного округа вручила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила вклад региональных брендов в сохранение традиционных ценностей и развитие внутреннего рынка", - говорится в сообщении. Уточняется, что сертификаты получили ООО "Регион-К", занимающееся производством продукции из дикоросов, ООО "Чайный дом "Чистота", выпускающее иван-чай с применением сырья растения кипрей узколистный, ИП Сульманова Лидия Алексеевна, занимающаяся сбором и переработкой дикоросов, а также производством консервов, СПК "Ханты-Мансийский" (Бренд "Этника" - производство кондитерских изделий) и ООО НРКК "Санта-Мария" (производство и реализация рыбной продукции).

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ханты-мансийский автономный округ, москва, татьяна буцкая, роскачество, югра, госдума рф