Пять компаний из ХМАО получили сертификат "Сделано в Югре"
Пяти компаниям из ХМАО выдали сертификат "Сделано в Югре" на выставке Продэкспо
© Фото : Фонд развития ЮгрыТоваропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Пять товаропроизводителей из Ханты-Мансийского автономного округа получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества, сообщает Фонд развития Югры.
"На Международной выставке продуктов питания "Продэкспо" в Москве пять товаропроизводителей Югры получили сертификаты соответствия "Сделано в Югре" от Роскачества… Сертификаты соответствия участникам выставки от автономного округа вручила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила вклад региональных брендов в сохранение традиционных ценностей и развитие внутреннего рынка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сертификаты получили ООО "Регион-К", занимающееся производством продукции из дикоросов, ООО "Чайный дом "Чистота", выпускающее иван-чай с применением сырья растения кипрей узколистный, ИП Сульманова Лидия Алексеевна, занимающаяся сбором и переработкой дикоросов, а также производством консервов, СПК "Ханты-Мансийский" (Бренд "Этника" - производство кондитерских изделий) и ООО НРКК "Санта-Мария" (производство и реализация рыбной продукции).