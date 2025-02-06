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Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 06.02.2025 (обновлено: 12:29 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vostok-1997700308.html
Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:19:00+03:00
2025-02-06T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли до 135 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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