https://ria.ru/20250206/vostok-1997700308.html

Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

Группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:19:00+03:00

2025-02-06T12:19:00+03:00

2025-02-06T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250206/plennyj-1997632230.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)