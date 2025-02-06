Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 06.02.2025 (обновлено: 13:08 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/volgoneft-1997711666.html
Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела
Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела - РИА Новости, 06.02.2025
Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела
Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" в приостановке рассмотрения дела до получения результатов... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:56:00+03:00
2025-02-06T13:08:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
севастополь
керченский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565212_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_61ae42400bdb35022530cc5a0a0179c3.jpg
КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" в приостановке рассмотрения дела до получения результатов экспертизы "Ространснадзора" и назначил рассмотрение дела по существу на 13 февраля, передает корреспондент РИА Новости из суда.По словам представителя прокуратуры, состав вменяемого судовладельцу административного правонарушения заключается в том, что юридическое лицо допустило нарушение требований технических регламентов."Судно ("Волгонефть-239" - ред.) эксплуатировалось с отступлением от требований классификационных документов на данное судно с нарушением района, сезона плавания", - сказал представитель прокуратуры.По словам представителя судовладельца, в настоящее время "Ространснадзор" проводит проверку."В связи с чем мы просим суд… либо приостановить производство по делу до акта расследования аварийного случая федеральной службой по надзору в сфере транспорта, либо отложить. Акт планируется к изготовлению к середине марта", - сказал он.Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства."В удовлетворении ходатайства об отложении предварительного судебного заседания отказать, подготовку дела к судебному разбирательству окончить. Назначить дело к судебному разбирательству на 13 февраля 2025 года", - сказала судья.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html
https://ria.ru/20250124/krushenie-1995235681.html
https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html
краснодарский край
севастополь
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565212_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3df9e94481a6f440f3e37c17165676d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, севастополь, керченский пролив
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Севастополь, Керченский пролив
Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела

Суд назначил заседание по делу "Волгонефти-239" на 13 февраля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" в приостановке рассмотрения дела до получения результатов экспертизы "Ространснадзора" и назначил рассмотрение дела по существу на 13 февраля, передает корреспондент РИА Новости из суда.
По словам представителя прокуратуры, состав вменяемого судовладельцу административного правонарушения заключается в том, что юридическое лицо допустило нарушение требований технических регламентов.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель
30 января, 18:06
"Судно ("Волгонефть-239" - ред.) эксплуатировалось с отступлением от требований классификационных документов на данное судно с нарушением района, сезона плавания", - сказал представитель прокуратуры.
По словам представителя судовладельца, в настоящее время "Ространснадзор" проводит проверку.
"В связи с чем мы просим суд… либо приостановить производство по делу до акта расследования аварийного случая федеральной службой по надзору в сфере транспорта, либо отложить. Акт планируется к изготовлению к середине марта", - сказал он.
Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал о крушении
24 января, 01:28
"В удовлетворении ходатайства об отложении предварительного судебного заседания отказать, подготовку дела к судебному разбирательству окончить. Назначить дело к судебному разбирательству на 13 февраля 2025 года", - сказала судья.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута
20 января, 16:33
 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)ПроисшествияКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеСевастопольКерченский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала