https://ria.ru/20250206/volgoneft-1997711666.html

Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела

Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела - РИА Новости, 06.02.2025

Суд отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела

Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" в приостановке рассмотрения дела до получения результатов... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:56:00+03:00

2025-02-06T12:56:00+03:00

2025-02-06T13:08:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

происшествия

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

севастополь

керченский пролив

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КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" в приостановке рассмотрения дела до получения результатов экспертизы "Ространснадзора" и назначил рассмотрение дела по существу на 13 февраля, передает корреспондент РИА Новости из суда.По словам представителя прокуратуры, состав вменяемого судовладельцу административного правонарушения заключается в том, что юридическое лицо допустило нарушение требований технических регламентов."Судно ("Волгонефть-239" - ред.) эксплуатировалось с отступлением от требований классификационных документов на данное судно с нарушением района, сезона плавания", - сказал представитель прокуратуры.По словам представителя судовладельца, в настоящее время "Ространснадзор" проводит проверку."В связи с чем мы просим суд… либо приостановить производство по делу до акта расследования аварийного случая федеральной службой по надзору в сфере транспорта, либо отложить. Акт планируется к изготовлению к середине марта", - сказал он.Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства."В удовлетворении ходатайства об отложении предварительного судебного заседания отказать, подготовку дела к судебному разбирательству окончить. Назначить дело к судебному разбирательству на 13 февраля 2025 года", - сказала судья.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html

https://ria.ru/20250124/krushenie-1995235681.html

https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html

краснодарский край

севастополь

керченский пролив

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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, севастополь, керченский пролив