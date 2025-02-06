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В Приморье водитель автобуса ударил подростка за неоплату проезда - РИА Новости, 06.02.2025
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13:42 06.02.2025 (обновлено: 14:10 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/voditel-1997724732.html
В Приморье водитель автобуса ударил подростка за неоплату проезда
В Приморье водитель автобуса ударил подростка за неоплату проезда - РИА Новости, 06.02.2025
В Приморье водитель автобуса ударил подростка за неоплату проезда
Водитель автобуса в городе Артёме Приморского края подозреваемый в избиении подростка за неоплату проезда, он задержан, возбуждено дело о хулиганстве,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:42:00+03:00
2025-02-06T14:10:00+03:00
происшествия
авто
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Водитель автобуса в городе Артёме Приморского края подозреваемый в избиении подростка за неоплату проезда, он задержан, возбуждено дело о хулиганстве, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. По данным полиции, жительница Артёма заявила, что вечером в среду водитель автобуса №101 нанес ее 14-летнему сыну телесные повреждения за неоплату проезда. "Водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Станция Артем – Угольная", используя малозначительный повод, неоплату проезда 14-летним пассажиром, догнал подростка и нанес ему удары рукой по лицу и голове... 33-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
https://ria.ru/20241116/izbienie-1984153175.html
приморский край
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происшествия, авто, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), артем
Происшествия, Авто, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Артем
В Приморье водитель автобуса ударил подростка за неоплату проезда

МВД: в Приморье водитель автобуса ударил подростка за неоплату проезда

© Фото : Полиция Приморья/TelegramВодитель автобуса, подозреваемый в избиении подростка за неоплату проезда, в полицейском участке
Водитель автобуса, подозреваемый в избиении подростка за неоплату проезда, в полицейском участке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Водитель автобуса, подозреваемый в избиении подростка за неоплату проезда, в полицейском участке
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Водитель автобуса в городе Артёме Приморского края подозреваемый в избиении подростка за неоплату проезда, он задержан, возбуждено дело о хулиганстве, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным полиции, жительница Артёма заявила, что вечером в среду водитель автобуса №101 нанес ее 14-летнему сыну телесные повреждения за неоплату проезда.
"Водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Станция Артем – Угольная", используя малозначительный повод, неоплату проезда 14-летним пассажиром, догнал подростка и нанес ему удары рукой по лицу и голове... 33-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
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ПроисшествияАвтоПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Артем
 
 
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