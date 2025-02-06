https://ria.ru/20250206/varley-1997811925.html

Измена мужа и домогательства Гайдая: шокирующая исповедь Натальи Варлей

Измена мужа и домогательства Гайдая: шокирующая исповедь Натальи Варлей - РИА Новости, 06.02.2025

Измена мужа и домогательства Гайдая: шокирующая исповедь Натальи Варлей

Ее называли "спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей". Наталья Варлей, звезда "Кавказской пленницы", покорила сердца миллионов. Но за лучезарной улыбкой... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:19:00+03:00

2025-02-06T18:19:00+03:00

2025-02-06T18:19:00+03:00

культура

россия

леонид гайдай

наталья варлей

театральное училище имени щукина

литературный институт имени горького

нина гребешкова

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Ее называли "спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей". Наталья Варлей, звезда "Кавказской пленницы", покорила сердца миллионов. Но за лучезарной улыбкой скрывалась драматическая история. В своих мемуарах актриса сделала ошеломительное признание. Чем же закончилась история "советской красавицы"?Под куполом циркаНаталья Варлей родилась 22 июня 1947 года не в России, как многие думают, а в румынском городе Констанца, где в то время проходил службу ее отец, ветеран войны и моряк Владимир Варлей. Детство будущей актрисы прошло в Мурманске. В 1950-х годах семья переехала в этот северный город в связи с новым назначением отца.Мать Натальи, Ариадна Сенявина, имела интересное происхождение — она была внучкой потомственного горного инженера из Франции.Сама фамилия Варлей имеет валлийские корни и досталась Наталье от предков, перебравшихся в Россию в XIX веке. "Папа рассказывал, что два брата Варлей были жокеями, но потом всплыла другая история: оказалось, они были владельцами конного завода… в моей крови целый коктейль из разных национальностей", — вспоминала актриса.Творческие способности Натальи проявились очень рано. С четырех лет она писала стихи, рисовала и училась в музыкальной школе. В 1958 году семья переехала в Москву, где случилась судьбоносная встреча Натальи с миром цирка. Увидев объявление о наборе детей в цирковую студию, решила попробовать свои силы. Это решение определило ее дальнейший путь. Наталья не только поступила в студию, но и с отличием окончила цирковое училище по специальности "артистка-эквилибристка".От манежа до экранаПосле окончания циркового училища Варлей работала в различных цирковых труппах. Важным этапом в ее карьере стало приглашение в Московский цирк на Цветном бульваре, где она выступала вместе с легендарным клоуном Леонидом Енгибаровым. Это знакомство оказалось судьбоносным. Одним из друзей Енгибарова был кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В 1966 году он посетил цирковое представление, где увидел миниатюрную харизматичную девушку. И сразу понял, что нашел исполнительницу роли медсестры в своем новом фильме "Формула радуги". Хотя роль была небольшой, она стала для Варлей пропуском в мир кино.В том же 1966 году Наталью ждал настоящий триумф — главная роль в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Этот фильм стал культовым, его пересматривают миллионы зрителей до сих пор. На роль Нины претендовало более 500 актрис, но Гайдай выбрал именно Варлей. По словам второго режиссера картины, Нины Гребешковой, Гайдая привлекли обаяние и юношеская непосредственность молодой актрисы.Кроме того, ее цирковой опыт был большим плюсом, учитывая сложность некоторых сцен.Уже через год Наталья сыграла еще одну знаковую роль — панночки в мистическом триллере "Вий" (1967). В 1971 году актриса окончила Театральное училище имени Щукина, решив окончательно посвятить себя актерской профессии. В ее фильмографии — десятки работ, среди которых "12 стульев", "Гостья из будущего", "Золото", "Бег", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Три дня в Москве" и многие другие.Однако в 1980-е годы карьера актрисы в кино пошла на спад. Работа в фильме "Гостья из будущего", где она сыграла тренера Марту Эрастовну, стала одним из немногих ярких моментов того периода. В 1984 году Наталья поступила в Литературный институт имени Горького.Любовь и испытанияПервым мужем актрисы стал ее коллега, актер Николай Бурляев. Этот брак Варлей называет "детским": Наталье было 19 лет, а Николаю 20. Он закончился болезненным разрывом из-за измены Бурляева с актрисой Ириной Печерниковой."У него там какие-то начались влюбленности. Однажды после очередной ссоры я вернулась, приоткрыла дверь нашей квартиры и увидела, как за столом мирно сидят и едят приготовленный мною супчик Коля и Ира Печерникова... В груди резануло болью, я развернулась и ушла", — вспоминала актриса.Вторым мужем Варлей стал Владимир Тихонов, сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Этот брак оказался настоящим испытанием. В день свадьбы Наталья узнала о наркотической зависимости мужа."Свадьба достаточно скромная была... и мои цирковые друзья раскрыли мне просто глаза. Они, когда выпили-закусили, на балкон вышли, а Володя уже там кололся…", — делилась горькими воспоминаниями Варлей. "Сидим мы втроем: Нонна Викторовна, Володя и я… и я рыдаю. Он пытается отрицать… а Нонна кричит на него: "Дурак, только она тебя может спасти — неужели не понимаешь?!"", — рассказывала актриса.Жизнь с наркозависимым была невыносимой. Варлей многократно пыталась уйти от Тихонова, но он всячески пытался ее вернуть. Однажды, находясь в состоянии наркотического опьянения, он ворвался в ее квартиру и принудил к близости. "Через месяц выяснилось, что я беременна… Не стала рисковать, сделала аборт. До сих пор прошу у Бога прощения", — признавалась Наталья. Пара развелась спустя несколько месяцев после свадьбы.В этот тяжелый период у Варлей был роман с однокурсником Константином Райкиным. 21 мая 1972 года у нее родился сын Василий. Сама Наталья Владимировна опровергает информацию о том, что ее сын от знаменитого актера. По ее словам, отцом Александра является мужчина русской национальности, который жил в Ташкенте, его имя актриса не раскрывает. В 1995 году Василий подарил Наталье внука Евгения.В 1985 году у Натальи Варлей родился второй сын, Александр, который стал кинорежиссером. Имя отца актриса тоже держит в секрете.Третьим мужем Натальи стал бизнесмен Владимир, владелец строительной компании. Они поженились в конце 1990-х, обвенчались, но и этот брак закончился разводом. Причиной разрыва, по словам актрисы, стали сложные отношения между мужем и ее младшим сыном.Громкое обвинениеНа 71-м году жизни, в 2018-м, Варлей выпустила книгу мемуаров, которая вызвала широкий резонанс. В ней актриса обвинила Леонида Гайдая в домогательствах.По ее словам, инцидент произошел после празднования дня рождения Александра Демьяненко. Гайдай предложил проводить 19-летнюю Наталью до ее номера в гостинице. Поднявшись на этаж, режиссер вместо того, чтобы пойти к себе, проследовал за Варлей в ее комнату. "И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая... Я начала "заполнять паузу", что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки...", — писала Варлей. В этот момент в дверях появилась жена Гайдая, Нина Гребешкова. "Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: "Мы говорим о работе!" Нина Павловна молча вышла...", — продолжала свой рассказ актриса. После ухода Гребешковой Гайдай попытался поцеловать Варлей, но она оттолкнула его.Реакция Нины Гребешковой на эти обвинения была неоднозначной. Она заявила, что не читала книгу Варлей и не воспринимает эту историю всерьез. "И что мне эта Варлей? Может, у нее климакс… Он же ее не изнасиловал… Я бы, если бы знала, что меня режиссер за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. А не выдавала это как черт-те что", — высказывалась вдова Гайдая.Сегодня 77-ми летняя актриса ведет довольно уединенный образ жизни, редко появляется на телевидении или светских мероприятиях. По данным СМИ, она живет в загородном доме в Подмосковье, где завела 14 кошек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, леонид гайдай, наталья варлей, театральное училище имени щукина, литературный институт имени горького, нина гребешкова