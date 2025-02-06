https://ria.ru/20250206/ukraina-1997770711.html

В Британии дали совет Украине из-за плана Трампа

В Британии дали совет Украине из-за плана Трампа - РИА Новости, 06.02.2025

В Британии дали совет Украине из-за плана Трампа

Читатели Telegraph активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на дальнейшую помощь Украине. "Аморальный и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:11:00+03:00

2025-02-06T16:11:00+03:00

2025-02-06T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели Telegraph активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на дальнейшую помощь Украине. "Аморальный и беспринципный Трамп занимается шантажом, но всему есть свои пределы. Украине будет лучше провести всемирный аукцион по своим редкоземельным металлам — и пусть участвуют все страны, включая Китай", — написал один из комментаторов. "Зато теперь мы узнали настоящую причину этой опосредованной войны: поставить Украину на колени, а затем стащить ее редкоземельные металлы — отсюда и все эти проволочки с оружием и эти бредни о демократии и свободе... Ха!" — отметил другой. "Можно сказать и так: теперь это уже не война со злыми русскими из-за принципов и “демократии”, а просто коммерческая сделка. Если украинцы не смогут заплатить, никакого оружия не получат. Но, как минимум, позиция США стала логичнее и рациональнее", — высказался еще один пользователь. "Давайте начистоту: война в Персидском заливе велась сугубо ради нефти. Вот вам и прецедент", — написал читатель. Ранее Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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