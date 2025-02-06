https://ria.ru/20250206/trump-1997757838.html

Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа

Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа - РИА Новости, 06.02.2025

Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, по его мнению, американские... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:27:00+03:00

2025-02-06T15:27:00+03:00

2025-02-06T15:27:00+03:00

в мире

сша

иордания

египет

дональд трамп

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, по его мнению, американские военные не потребуются. "США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

сша

иордания

египет

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, сектор газа