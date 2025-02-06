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Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа - РИА Новости, 06.02.2025
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15:27 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/trump-1997757838.html
Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа
Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа - РИА Новости, 06.02.2025
Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, по его мнению, американские... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:27:00+03:00
2025-02-06T15:27:00+03:00
в мире
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египет
дональд трамп
сектор газа
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, по его мнению, американские военные не потребуются. "США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, сектор газа
В мире, США, Иордания, Египет, Дональд Трамп, Сектор Газа
Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа

Трамп: США начнут в Газе реализацию величайшего проекта недвижимости на земле

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, по его мнению, американские военные не потребуются.
«
"США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
У Трампа есть план
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИорданияЕгипетДональд ТрампСектор Газа
 
 
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