Трамп намерен заняться строительством в секторе Газа
Трамп: США начнут в Газе реализацию величайшего проекта недвижимости на земле
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, по его мнению, американские военные не потребуются.
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"США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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