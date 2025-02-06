https://ria.ru/20250206/svo-1997766411.html
Активисты ЕР из Новгородской области передали партию гумпомощи в ЛНР и ДНР
Активисты ЕР из Новгородской области передали партию гумпомощи в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 06.02.2025
Активисты ЕР из Новгородской области передали партию гумпомощи в ЛНР и ДНР
Активисты партии "Единая Россия" передали в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, а также товары первой необходимости многодетным семьям и семьям погибших участников... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:53:00+03:00
2025-02-06T15:53:00+03:00
2025-02-06T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Активисты партии "Единая Россия" передали в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, а также товары первой необходимости многодетным семьям и семьям погибших участников СВО, сообщили в партии. "Очередная партия гуманитарной помощи из Советского района Нижнего Новгорода для бойцов и мирных жителей доставлена в Луганскую и Донецкую народные республики... Активисты Советского района передали велосипеды и товары первой необходимости многодетным семьям и семьям погибших участников СВО", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. В ЕР отметили, что активисты партии передали в один из луганских военных госпиталей печки, медикаменты, строительные материалы, инструменты и многое другое, а также порадовали воспитанников Луганской специальной школы-интерната сладкими подарками. "Также велосипеды, продукты питания, столовую посуду, товары первой необходимости привезли многодетным семьям и семьям погибших участников СВО в ДНР, патронаж над которыми взяло местное отделение "Единой России" Советского района. Активисты находятся на постоянной связи с этими семьями и оказывают им адресную помощь в обустройстве быта, организации отдыха детей и других вопросах", - рассказали в "Единой России". В партии отметили, что велосипеды для детей закупил коллектив нижегородской Детской городской поликлиники №39, исполнив новогодние желания маленьких жителей Троицко-Харцизска в ДНР. Гуманитарный груз собран активистами, сторонниками Советского отделения партии Нижнего Новгорода и силами неравнодушных жителей района, доставил его член местного политсовета ЕР Владимир Митрохин. "С первых дней спецоперации наше местное отделения "Единой России" и жители района объединились для помощи военнослужащим, исполняющим свой долг в зоне проведения специальной военной операции и помощи жителям новых территорий. Единство и сплоченность обязательно помогут в приближении нашей Победы!" - приводятся на сайте ЕР слова секретаря местного отделения "Единой России" Советского района, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Балашова. В партии обратили внимание на то, что с самого начала СВО жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов. "Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты", - рассказали в ЕР. Там отметили, что пункты сбора гуманитарной помощи открыты на базе региональной общественной приемной и во всех местных отделениях партии в муниципалитетах Нижегородской области.
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донецкая народная республика, советский район, нижегородская область, единая россия, сво
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Советский район, Нижегородская область, Единая Россия, СВО
Активисты ЕР из Новгородской области передали партию гумпомощи в ЛНР и ДНР
Новгородские активисты Единой России передали гумпомощь семьям участников СВО
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Активисты партии "Единая Россия" передали в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, а также товары первой необходимости многодетным семьям и семьям погибших участников СВО, сообщили в партии.
"Очередная партия гуманитарной помощи из Советского района Нижнего Новгорода
для бойцов и мирных жителей доставлена в Луганскую и Донецкую народные республики
... Активисты Советского района передали велосипеды и товары первой необходимости многодетным семьям и семьям погибших участников СВО", - говорится в сообщении на официальном сайте партии.
В ЕР
отметили, что активисты партии передали в один из луганских военных госпиталей печки, медикаменты, строительные материалы, инструменты и многое другое, а также порадовали воспитанников Луганской специальной школы-интерната сладкими подарками.
"Также велосипеды, продукты питания, столовую посуду, товары первой необходимости привезли многодетным семьям и семьям погибших участников СВО в ДНР, патронаж над которыми взяло местное отделение "Единой России" Советского района. Активисты находятся на постоянной связи с этими семьями и оказывают им адресную помощь в обустройстве быта, организации отдыха детей и других вопросах", - рассказали в "Единой России".
В партии отметили, что велосипеды для детей закупил коллектив нижегородской Детской городской поликлиники №39, исполнив новогодние желания маленьких жителей Троицко-Харцизска в ДНР. Гуманитарный груз собран активистами, сторонниками Советского отделения партии Нижнего Новгорода и силами неравнодушных жителей района, доставил его член местного политсовета ЕР Владимир Митрохин.
"С первых дней спецоперации наше местное отделения "Единой России" и жители района объединились для помощи военнослужащим, исполняющим свой долг в зоне проведения специальной военной операции и помощи жителям новых территорий. Единство и сплоченность обязательно помогут в приближении нашей Победы!" - приводятся на сайте ЕР слова секретаря местного отделения "Единой России" Советского района, депутата Законодательного собрания Нижегородской области
Юрия Балашова.
В партии обратили внимание на то, что с самого начала СВО жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.
"Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты", - рассказали в ЕР.
Там отметили, что пункты сбора гуманитарной помощи открыты на базе региональной общественной приемной и во всех местных отделениях партии в муниципалитетах Нижегородской области.