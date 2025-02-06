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В Конгрессе США предложили удалить DeepSeek с правительственных устройств - РИА Новости, 06.02.2025
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13:58 06.02.2025 (обновлено: 14:01 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ssha-1997728631.html
В Конгрессе США предложили удалить DeepSeek с правительственных устройств
В Конгрессе США предложили удалить DeepSeek с правительственных устройств - РИА Новости, 06.02.2025
В Конгрессе США предложили удалить DeepSeek с правительственных устройств
Член палаты представителей США Джош Готтхаймер предложил новый законопроект, который потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:58:00+03:00
2025-02-06T14:01:00+03:00
в мире
технологии
южная корея
сша
китай
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
apple
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Джош Готтхаймер предложил новый законопроект, который потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению чат-бота китайской компании DeepSeek с правительственных устройств, сообщает телеканал ABC. "Новый законопроект, предложенный Готтхаймером в четверг, называется "Закон о запрете DeepSeek на правительственных устройствах", и он потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению DeepSeek с федеральных устройств, с исключением для правоохранительных органов и деятельности, связанной с национальной безопасностью", - говорится в публикации. Ранее сообщалось, что минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek, в ведомстве заявили о принятии всех "необходимых мер" для соблюдения безопасности. Минпромторг и МИД Южной Кореи также заблокировали доступ к DeepSeek. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html
южная корея
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РИА Новости
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4.7
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в мире, технологии, южная корея, сша, китай, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), apple, nasdaq
В мире, Технологии, Южная Корея, США, Китай, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Apple, Nasdaq
В Конгрессе США предложили удалить DeepSeek с правительственных устройств

ABC: в США предложили запретить чат-бот DeepSeek с правительственных устройств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготипы DeepSeek и ChatGPT
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотипы DeepSeek и ChatGPT. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Джош Готтхаймер предложил новый законопроект, который потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению чат-бота китайской компании DeepSeek с правительственных устройств, сообщает телеканал ABC.
"Новый законопроект, предложенный Готтхаймером в четверг, называется "Закон о запрете DeepSeek на правительственных устройствах", и он потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению DeepSeek с федеральных устройств, с исключением для правоохранительных органов и деятельности, связанной с национальной безопасностью", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek, в ведомстве заявили о принятии всех "необходимых мер" для соблюдения безопасности. Минпромторг и МИД Южной Кореи также заблокировали доступ к DeepSeek.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 13:44
 
В миреТехнологииЮжная КореяСШАКитайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)AppleNasdaq
 
 
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