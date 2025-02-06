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ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 06.02.2025
ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, потери противника составили более 25... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:21:00+03:00
2025-02-06T12:21:00+03:00
2025-02-06T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, потери противника составили более 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВС РФ: ВСУ потеряли более 25 боевиков и склад в зоне действий "Севера" за сутки