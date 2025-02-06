https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997700836.html

ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 06.02.2025

ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, потери противника составили более 25... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:21:00+03:00

2025-02-06T12:21:00+03:00

2025-02-06T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, потери противника составили более 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф