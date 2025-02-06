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ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 06.02.2025 (обновлено: 13:36 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997700836.html
ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 06.02.2025
ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, потери противника составили более 25... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:21:00+03:00
2025-02-06T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, потери противника составили более 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 25 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВС РФ: ВСУ потеряли более 25 боевиков и склад в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ВС РФ в зоне спецоперации
Артиллерийский расчет ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерийский расчет ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, потери противника составили более 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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