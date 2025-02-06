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Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году

Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2025

Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году

Открытие 17 новых школ, рассчитанных на прием более 11,4 тысячи учащихся, запланировано в Московской области в 2025 году, сообщил 360.ru. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:26:00+03:00

2025-02-06T15:26:00+03:00

2025-02-06T15:26:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.Открытие 17 новых школ, рассчитанных на прием более 11,4 тысячи учащихся, запланировано в Московской области в 2025 году, сообщил 360.ru.Образовательные учреждения будут построены в рамках государственной программы в 15 округах. Такие меры позволят решить проблему второй смены. Учебные заведения оборудуют современными классами и кабинетами, обеспечивая комфортную среду.Ряд проектов уже завершен. Например, в микрорайоне Купелинка Ленинского округа заработала школа на 1100 мест. В Дзержинском продолжается возведение образовательного комплекса, включающего школу на 1100 мест и детский сад на 100 мест. В Зарайске школа откроет двери для 825 учеников.К началу нового учебного года начнут функционировать школы в Домодедове, Ступине, Чехове, Долгопрудном, Подольске и Богородском округе. Кроме того, в Новогорске намечено открытие воспитательно-образовательного комплекса.

московская область (подмосковье)

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)