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Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:26 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/shkoly-1997757145.html
Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году
Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2025
Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году
Открытие 17 новых школ, рассчитанных на прием более 11,4 тысячи учащихся, запланировано в Московской области в 2025 году, сообщил 360.ru. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:26:00+03:00
2025-02-06T15:26:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.Открытие 17 новых школ, рассчитанных на прием более 11,4 тысячи учащихся, запланировано в Московской области в 2025 году, сообщил 360.ru.Образовательные учреждения будут построены в рамках государственной программы в 15 округах. Такие меры позволят решить проблему второй смены. Учебные заведения оборудуют современными классами и кабинетами, обеспечивая комфортную среду.Ряд проектов уже завершен. Например, в микрорайоне Купелинка Ленинского округа заработала школа на 1100 мест. В Дзержинском продолжается возведение образовательного комплекса, включающего школу на 1100 мест и детский сад на 100 мест. В Зарайске школа откроет двери для 825 учеников.К началу нового учебного года начнут функционировать школы в Домодедове, Ступине, Чехове, Долгопрудном, Подольске и Богородском округе. Кроме того, в Новогорске намечено открытие воспитательно-образовательного комплекса.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Открытие 17 новых школ запланировано в Подмосковье в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.Открытие 17 новых школ, рассчитанных на прием более 11,4 тысячи учащихся, запланировано в Московской области в 2025 году, сообщил 360.ru.
Образовательные учреждения будут построены в рамках государственной программы в 15 округах. Такие меры позволят решить проблему второй смены. Учебные заведения оборудуют современными классами и кабинетами, обеспечивая комфортную среду.
Ряд проектов уже завершен. Например, в микрорайоне Купелинка Ленинского округа заработала школа на 1100 мест. В Дзержинском продолжается возведение образовательного комплекса, включающего школу на 1100 мест и детский сад на 100 мест. В Зарайске школа откроет двери для 825 учеников.
К началу нового учебного года начнут функционировать школы в Домодедове, Ступине, Чехове, Долгопрудном, Подольске и Богородском округе. Кроме того, в Новогорске намечено открытие воспитательно-образовательного комплекса.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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