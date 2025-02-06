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Севастополю возместят расходы из-за последствий урагана - РИА Новости, 06.02.2025
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20:57 06.02.2025 (обновлено: 22:10 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/sevastopol-1997840032.html
Севастополю возместят расходы из-за последствий урагана
Севастополю возместят расходы из-за последствий урагана - РИА Новости, 06.02.2025
Севастополю возместят расходы из-за последствий урагана
Правительство РФ направит почти 57 миллионов рублей Севастополю на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана, обрушившегося на регион в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T20:57:00+03:00
2025-02-06T22:10:00+03:00
севастополь
россия
общество
происшествия
республика крым
правительство рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит почти 57 миллионов рублей Севастополю на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана, обрушившегося на регион в ноябре 2023 года, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации. "Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Севастополя для возмещения расходов, понесенных бюджетом Севастополя на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной прохождением опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и Севастополя в ноябре 2023 года, бюджетные ассигнования в размере 56840 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду обеспечение возмещения понесенных в 2023 - 2024 годах бюджетом Севастополя расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам", - говорится в документе. Из них 50 миллионов рублей будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи, почти 6 миллионов - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, а также 800 тысяч рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости. В ноябре 2023 года на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и десяти муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20250205/putin-1997598637.html
https://ria.ru/20250206/pravitelstvo-1997765514.html
севастополь
россия
республика крым
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севастополь, россия, общество, происшествия, республика крым, правительство рф
Севастополь, Россия, Общество, Происшествия, Республика Крым, Правительство РФ
Севастополю возместят расходы из-за последствий урагана

Правительство направит 56,8 млн рублей Севастополю на возмещение из-за урагана

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит почти 57 миллионов рублей Севастополю на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана, обрушившегося на регион в ноябре 2023 года, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Севастополя для возмещения расходов, понесенных бюджетом Севастополя на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной прохождением опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и Севастополя в ноябре 2023 года, бюджетные ассигнования в размере 56840 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду обеспечение возмещения понесенных в 2023 - 2024 годах бюджетом Севастополя расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам", - говорится в документе.
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Из них 50 миллионов рублей будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи, почти 6 миллионов - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, а также 800 тысяч рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.
В ноябре 2023 года на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и десяти муниципалитетах Крыма.
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