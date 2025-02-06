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СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 06.02.2025
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19:02 06.02.2025 (обновлено: 19:03 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/samolet-1997821901.html
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 06.02.2025
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погибли два человека, сообщило Западное МСУТ СК... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:02:00+03:00
2025-02-06T19:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погибли два человека, сообщило Западное МСУТ СК России в Telegram-канале. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет разбился в Раменском районе Московской области, предварительно, погибли два человека. Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины случившегося. "Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что днем 6 февраля вблизи деревни Щеголево в Московской области легкомоторный самолет потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Предварительно, на борту находились пилот и инструктор, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Отмечается, что следствием рассматриваются различные версии произошедшего. "Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места падения самолета, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех условий и причин, повлекших авиационное происшествие", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250204/samolet-1997377315.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

СК возбудил уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Раменском

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкВозле населенного пункта Еганово в Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека. Стоп-кадр видео
Возле населенного пункта Еганово в Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© МЧС РФ
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Возле населенного пункта Еганово в Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погибли два человека, сообщило Западное МСУТ СК России в Telegram-канале.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет разбился в Раменском районе Московской области, предварительно, погибли два человека. Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины случившегося.
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"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что днем 6 февраля вблизи деревни Щеголево в Московской области легкомоторный самолет потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Предварительно, на борту находились пилот и инструктор, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Отмечается, что следствием рассматриваются различные версии произошедшего.
"Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места падения самолета, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех условий и причин, повлекших авиационное происшествие", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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