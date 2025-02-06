https://ria.ru/20250206/rossija-1997811777.html

Новак: Россия готова обеспечить Абхазии полные поставки электроэнергии

Новак: Россия готова обеспечить Абхазии полные поставки электроэнергии - РИА Новости, 06.02.2025

Новак: Россия готова обеспечить Абхазии полные поставки электроэнергии

Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на обращение известного... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:19:00+03:00

2025-02-06T18:19:00+03:00

2025-02-06T18:19:00+03:00

экономика

россия

абхазия

александр новак

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на обращение известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунба. "С завтрашнего дня постараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить полные поставки электроэнергии. Населению Абхазии и объектам социально-экономической сферы требуется дополнительный объем электричества, несмотря на те поставки, что осуществляет Россия по вашей просьбе. В качестве поддержки мы готовы найти соответствующие решения", - заявил Новак. По словам вице-премьера, в будущем Россия и Абхазия будут искать механизм, который обеспечит дальнейшую эксплуатацию энергетического сектора, в том числе его надёжность и развитие. Это могут быть, например, взаимозачёты по поставкам электроэнергии: Россия поставляет в определенный период, когда у Абхазии есть дефицит, а поставки в обратную сторону могут идти в другое время. Гунба отметил, что проблемы с энергетикой - это вопрос, который волнует граждан Абхазии в первую очередь, так как предоставленный по его просьбе в декабре гуманитарный переток из России уже подходит к концу. Поддержка РФ имеет решающее значение для энергобезопасности Абхазии.

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997737613.html

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экономика, россия, абхазия, александр новак