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В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
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16:54 06.02.2025 (обновлено: 17:08 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/pvo-1997783039.html
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
Украинский дрон сбит над территорией "Водоканала" в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио главы администрации... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:54:00+03:00
2025-02-06T17:08:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинский дрон сбит над территорией "Водоканала" в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале."Дроновая активность ВСУ в Энергодаре не снижается. Сегодня над территорией "Водоканала" был сбит вражеский дрон. Пострадавших и разрушений нет. Предприятие работает в нормальном режиме", - написал Пухов.Он подчеркнул, что киевский режим "не оставляет попыток нарушить нормальную жизнь в Энергодаре", поэтому все службы города находятся в состоянии повышенной готовности.
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энергодар
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энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, безопасность
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ

Над территорией "Водоканала" в Энергодаре сбили дрон ВСУ, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинский дрон сбит над территорией "Водоканала" в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале.
"Дроновая активность ВСУ в Энергодаре не снижается. Сегодня над территорией "Водоканала" был сбит вражеский дрон. Пострадавших и разрушений нет. Предприятие работает в нормальном режиме", - написал Пухов.
Он подчеркнул, что киевский режим "не оставляет попыток нарушить нормальную жизнь в Энергодаре", поэтому все службы города находятся в состоянии повышенной готовности.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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