https://ria.ru/20250206/pvo-1997783039.html

В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ

В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ

Украинский дрон сбит над территорией "Водоканала" в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио главы администрации... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:54:00+03:00

2025-02-06T16:54:00+03:00

2025-02-06T17:08:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинский дрон сбит над территорией "Водоканала" в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале."Дроновая активность ВСУ в Энергодаре не снижается. Сегодня над территорией "Водоканала" был сбит вражеский дрон. Пострадавших и разрушений нет. Предприятие работает в нормальном режиме", - написал Пухов.Он подчеркнул, что киевский режим "не оставляет попыток нарушить нормальную жизнь в Энергодаре", поэтому все службы города находятся в состоянии повышенной готовности.

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

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энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, безопасность