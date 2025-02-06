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В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
Украинский дрон сбит над территорией "Водоканала" в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио главы администрации... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:54:00+03:00
2025-02-06T16:54:00+03:00
2025-02-06T17:08:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинский дрон сбит над территорией "Водоканала" в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале."Дроновая активность ВСУ в Энергодаре не снижается. Сегодня над территорией "Водоканала" был сбит вражеский дрон. Пострадавших и разрушений нет. Предприятие работает в нормальном режиме", - написал Пухов.Он подчеркнул, что киевский режим "не оставляет попыток нарушить нормальную жизнь в Энергодаре", поэтому все службы города находятся в состоянии повышенной готовности.
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В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
Над территорией "Водоканала" в Энергодаре сбили дрон ВСУ, никто не пострадал