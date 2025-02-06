https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997783280.html

Робот Светлана совершила почти 7,5 миллиона исходящих звонков в Подмосковье

Робот Светлана совершила почти 7,5 миллиона исходящих звонков в Подмосковье - РИА Новости, 06.02.2025

Робот Светлана совершила почти 7,5 миллиона исходящих звонков в Подмосковье

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана, совершила почти 7,5 миллиона исходящих звонков в Подмосковье в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:55:00+03:00

2025-02-06T16:55:00+03:00

2025-02-06T16:55:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана, совершила почти 7,5 миллиона исходящих звонков в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, исходящий обзвон позволяет адресно донести информацию до пациента. Например, если человек давно не проходил диспансеризацию или забыл записаться на прием ко врачу для продления рецепта на льготное лекарство, то робот Светлана ему напомнит об этом. Робот Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту. Цифровые технологии делают многие медицинские услуги более доступными и эффективными, что соответствует задачам национального проекта "Экономика данных".

https://ria.ru/20250206/shkoly-1997757145.html

https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997743696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)