Робот Светлана совершила почти 7,5 миллиона исходящих звонков в Подмосковье
Голосовой помощник Светлана совершила 7,5 млн исходящих звонков в Подмосковье
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Девушка во время дождливой погоды в парке Северное Тушино в Москве
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана, совершила почти 7,5 миллиона исходящих звонков в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, исходящий обзвон позволяет адресно донести информацию до пациента. Например, если человек давно не проходил диспансеризацию или забыл записаться на прием ко врачу для продления рецепта на льготное лекарство, то робот Светлана ему напомнит об этом.
Робот Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту.
Цифровые технологии делают многие медицинские услуги более доступными и эффективными, что соответствует задачам национального проекта "Экономика данных".